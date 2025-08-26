Fuente Externa

Bonao.- El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, encabezó este lunes el acto oficial de apertura del año escolar 2025-2026, en la provincia Monseñor Nouel, en representación del presidente de la República, Luis Abinader, y del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, como muestra del compromiso del Gobierno con una educación de calidad.

El acto se desarrolló en el Centro Educativo Guaroa Moreta, donde se dieron cita autoridades locales, representantes de la comunidad educativa, docentes, estudiantes y padres.

Durante su intervención, Olivares destacó que el inicio del año escolar representa una oportunidad para seguir fortaleciendo la formación de los estudiantes, con el respaldo de políticas públicas que colocan a la educación como eje central del desarrollo del país.

“La educación de calidad por el futuro de la nación es un compromiso de todos, de gobernantes, de los educadores y de la ciudadanía, un compromiso social que debe conducirnos hacia un año de éxitos en que los niños y las niñas se alimenten del conocimiento, para hacer una República Dominicana grande como la soñaron nuestros padres de la patria”, expresó el ministro.

Agregó que la educación no es un discurso, ni tema de campaña, va más allá de cuatro años de periodos gubernamentales, la educación es parte de la historia de los pueblos, no hay partido de gobierno, ni de oposición, se trata de un compromiso por el bienestar de las futuras generaciones.

Asimismo, Estanislao Peralta Castillo, director regional del Distrito 16-04, dirigió unas palabras a la comunidad educativa, en las que resaltó la importancia de la colaboración entre familias, docentes y autoridades para el éxito académico de los estudiantes.

En representación de la comunidad estudiantil, Ross Melanie Rodríguez Polanco, estudiante de 5to. Grado de Primaria, compartió unas palabras en las que manifestó sus expectativas y agradecimiento por las iniciativas del Gobierno en favor de la educación.

La presencia de los funcionarios del Gobierno en los diferentes actos de apertura escolar en todo el territorio nacional forma parte del esfuerzo de acompañar a las comunidades educativas y asegurar que cada provincia reciba el respaldo del Estado en este inicio de clases.

Dirección de Comunicaciones

Ministerio de Trabajo