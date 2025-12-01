EDEESTE amplía red de puntos de recarga Prepago tras acuerdo estratégico con el Banco BHD

Fuente externa

Santo Domingo. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) anunció la expansión de su red de recarga para clientes Prepago, tras alcanzar un acuerdo interinstitucional con el Banco BHD que incrementará significativamente la cobertura y accesibilidad a este servicio dentro de su zona de concesión.

Con esta alianza, Edeeste fortalece su compromiso de ofrecer soluciones ágiles y convenientes a través de nuevos puntos habilitados para recargas y pagos. El acuerdo incorpora un total de 551 estafetas y 116 sucursales del Banco BHD a nivel nacional.

En el área de impacto de la distribuidora se integran específicamente 184 estafetas y 40 sucursales, lo que representa un incremento sustancial de la disponibilidad para los usuarios del servicio Prepago. De esos puntos, 30 estafetas y 3 sucursales están ubicadas directamente en sectores donde opera este tipo de servicio.

Para Edeeste, esta iniciativa constituye un paso relevante dentro de su estrategia de mejorar el servicio, a través de la modernización y transformación tecnológica, en la que ha venido impulsando el desarrollo de sus plataformas digitales para que los clientes puedan realizar consultas, pagos, recargas y reportes desde cualquier lugar y de forma remota.

Esta expansión se suma al portafolio digital de la empresa, compuesto por canales como el portal web, la aplicación móvil, WhatsApp empresarial, oficinas comerciales digitales y servicios bancarios aliados.

La empresa afirmó que continuará promoviendo soluciones que permitan un mayor acceso a sus servicios sin importar el sector o la localidad donde residan los clientes. Asimismo, reiteró la importancia del pago oportuno del servicio como parte del compromiso y la sostenibilidad del sistema eléctrico.

Edeeste destacó que seguirá fortaleciendo sus alianzas y desarrollando iniciativas que contribuyan a elevar la calidad, eficiencia y disponibilidad del servicio para los usuarios en toda su zona de concesión.