Edeeste brinda atención rápida a reportes de avería por efectos de tormenta Melissa

Santo Domingo. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informa que ha brindado atención rápida a los reportes de averías generados desde el pasado martes hasta la fecha por los efectos indirectos de la tormenta tropical Melissa.

Edeeste señala que de un total de 3,295 reportes registrados en el sistema han dado solución a 2,320 y que otros 975 serán atendidos a la medida que las lluvias disminuyan.

La distribuidora asegura que a pesar las condiciones climáticas que provoca la tormenta Melissa sobre República Dominicana, el nivel de abastecimiento energético se ha mantenido por encima del 96.11% y con una demanda aproximada de 788.4 MWh.

En ese sentido, Edeeste exhorta a los clientes dentro de su área de distribución canalizar a través de los canales institucionales cualquier tipo de situación que se presente en el servicio eléctrico para fines de viabilizar la solución necesaria.

Asimismo, llama a estar atentos a los informes ofrecidos por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), autoridades del sector eléctrico y del Estado en general.

Medidas adoptadas

Ante el anuncio de los efectos que tendría la tormenta tropical Melissa sobre gran parte del territorio nacional, la empresa distribuidora adoptó las medidas preventivas establecidas en su Plan de Contingencia, las cuales van dejando como resultado la rápida atención a cada reporte.

Entre las disposiciones puestas en marcha por Edeeste figura la disponibilidad de los vehículos, equipos y envío de materiales estratégicamente ubicados en puntos claves, abastecimiento de combustible, entre otros.

Cabe resaltar que, el Plan de Contingencia de Edeeste ha estado enfocado en dar prioridad a los circuitos que alimentan centros de seguridad nacional, hospitales, acueductos, refugios y otras instituciones sensibles del Estado.

Edeeste agradece a sus clientes la comprensión a la situación que coloca la tormenta tropical Melissa en diversos puntos clave como el Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia.