Por Joel Andres Suero

Hato Mayor, República Dominicana – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) dio inicio a los trabajos de electrificación en el sector Brisas del Mar, ubicado en el municipio Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor, con el que se busca impactar positivamente a decenas de familias residentes en la zona.

Edeeste señala que el proyecto contempla la instalación de 50 postes, siete transformadores, alrededor de 30 luminarias y el tendido completo del cableado necesario para garantizar un servicio eléctrico seguro y eficiente, acción que ha sido recibida con entusiasmo por los lugareños de la comunidad.

En ese sentido, Sergio Rodríguez, presidente de la junta de vecinos de Brisas del Mar, externó su agradecimiento a la empresa distribuidora destacando que esta obra responde a una solicitud realizada desde hace varios años, por lo que en lo adelante “el siguiente paso es sacar nuestro contrato en cuanto se concluyan los trabajos”.

De su lado, Elvin Santana, encargado de proyectos y obras de Edeeste, explicó que la electrificación de Brisas del Mar beneficiará directamente a unas 200 familias, mejorando la calidad de vida de sus residentes mediante un sistema eléctrico más confiable y sostenible.

“El objetivo es brindar un servicio eléctrico estable y seguro que permita el desarrollo integral de esta comunidad costera, que por años ha esperado esta intervención”, indicó Santana.

Edeeste reitera su compromiso en continuar mejorando el servicio eléctrico en los sectores que componen su zona de concesión, así como de realizar las inversiones necesarias para la captación y regularización de nuevos clientes, contribuyendo así al desarrollo social y económico del país.

