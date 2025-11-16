Por Joel Andres Suero

Santo Domingo. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó sobre el inicio de trabajos para el proyecto de mejoramiento de las redes eléctricas en el sector Capotillo del Distrito Nacional, intervenciones que corresponden a la primera fase de un proyecto de amplio alcance que Edeeste desarrollará en paulatinamente en diferentes etapas para garantizar mejoras sostenidas en el sector.

Edeeste señala que estas acciones procuran impulsar una mejora sustancial en el suministro del servicio eléctrico a cada uno de los clientes del populoso barrio capitalino. El presupuesto contempla una inversión de aproximadamente RD$80,101,753.93, para fortalecer y mejorar significativamente el servicio de la zona.

La empresa contempla que las labores incluyen 189 excavaciones, 161 nuevos postes, 31 transformadores, así como 161 luminarias, 106 gabinetes MCA (Medición Concentrada en Altura) y 2,377 acometidas.

Según las estimaciones de la distribuidora en relación al proyecto, la ejecución de este dejará como resultado un impacto directo a favor de unas 2,377 familias del sector Capotillo.

Edeeste reafirma su compromiso con el desarrollo del sistema eléctrico nacional, destacando que este tipo de proyectos no solo fortalecen la red de distribución, sino que también impulsan la confianza en las comunidades, fomentan la sostenibilidad y sirven como modelo de una gestión eficiente.

Dirección de Comunicación Estratégica de Edeeste