Edeeste mejora servicio eléctrico en Los Tres Brazos

Santo Domingo Este. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informa que continúa con los trabajos de rehabilitación de redes eléctricas y la normalización de usuarios no registrados en el sector Los Tres Brazos, municipio Santo Domingo Este.

Edeeste asegura haber logrado un impacto positivo a favor de la comunidad y de la empresa, el cual se traduce en el mejoramiento de la calidad del servicio percibido por los usuarios, así como la normalización de aproximadamente 6,363 clientes, de los cuales 1,570 fueron incorporados a la modalidad prepago bajo el sistema SMCA.

Asimismo, Edeeste puntualiza que han sido intervenidos un total de 54 transformadores y, al mismo tiempo se lleva concretizada la instalación de 315 nuevas luminarias que aportan además a la seguridad de la zona.

La empresa distribuidora señala que, las labores de ejecución del proyecto incluyen calles de los polígonos 5 y 6 de Los Tres Brazos como la Respaldo José González, Eugenio Santana, Monseñor Nouel, Respaldo Caamaño, Provisional 1, Proyecto 1, Anacaona, Ensueño, así como las A, B y C.

Edeeste indica que estas acciones en el populoso sector de Santo Domingo Este avanzan según el tiempo establecido en el cronograma de trabajo y pese a la situación climática de los últimos días, se espera su conclusión en la fecha prevista.

Este proyecto por parte de la distribuidora cuenta con una inversión superior a los seis millones de pesos, teniendo como objetivo beneficiar a más de 6,000 familias, permitiendo que la comunidad de Los 3 Brazos experimente una significativa mejoría en el servicio eléctrico, traduciéndose esto en una mayor calidad de vida y seguridad para sus habitantes.

Edeeste aprovecha para reafirmar su compromiso con el desarrollo sostenible, la educación energética y la mejora continua del servicio en las comunidades que conforman su zona de concesión.