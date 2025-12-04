Edeeste realizará repotenciación de la subestación de Miches para fortalecer el servicio eléctrico

Fuente externa

Miches, El Seibo. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que este miércoles 3 de diciembre se llevará a cabo la instalación de un nuevo transformador de potencia en la subestación local, como parte del plan de ampliación y modernización de la infraestructura eléctrica en esta importante zona turística. Esta mejora representa un paso decisivo en el fortalecimiento del sistema de distribución, aumentando su estabilidad, eficiencia y capacidad de carga.

Además, el proyecto incluye la readecuación completa de la subestación, en beneficio de más de 6,500 clientes, y prepara la infraestructura para responder a la creciente demanda energética que ha estado experimentando el municipio, asociada a su desarrollo turístico. El equipo a instalar es un transformador de potencia de 14 MVA, que duplica la capacidad actual de la subestación, actualmente operada con 7 MVA.

La alcaldesa de Miches, Luz María Mercedes Cabrera, destacó el respaldo recibido: “gracias a Edeeste por entender que Miches necesitaba ese transformador de potencia, que significará un cambio positivo en el servicio energético”. Subrayó que con esta acción la empresa cumple una promesa esperada por la comunidad, y expresó su agradecimiento también al presidente Luis Abinader, por la atención y seguimiento al llamado que ha hecho posible este logro.

Los circuitos beneficiados con los trabajos son el MICH01 y MICH02, que abarcan los siguientes sectores: Centro de la Ciudad, El Asfalto, El Cementerio, Miramar, La Jabilla, Los Franceses, Borinquén, Los Mameyes, Pueblo Nuevo, La Gina, La Culebra, Arroyo Rico, Cabezú, Magua, Las Cañitas, Capitán, Juan Pablo Duarte, Carretera Miches–Sabana de la Mar y Carretera Miches–Las Lagunas de Nisibón.

Es importante destacar que la rentabilidad de esta inversión depende directamente del compromiso de la población con el pago del servicio eléctrico, lo que permitirá seguir fortaleciendo la infraestructura energética del municipio.

Edeeste reafirma su compromiso con impulsar mejoras que eleven la calidad de vida y apoyen el crecimiento sostenible del municipio, estableciendo un sistema eléctrico, confiable tanto para los residentes como para los miles de visitantes que recibe cada año.