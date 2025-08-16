Por Eurika Rodriguez

Santiago. – La Presidencia de la República, a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, la Gobernación Provincial de Santiago y la Alcaldía de Santiago, conmemoraron en un emotivo acto patriótico el 162 aniversario de la Restauración de la República, en el Monumento a los Héroes de la Restauración en la ciudad de Santiago.

El acto inició a las 8:00 de la mañana con el enhestamiento de la Bandera Nacional e interpretación del Himno Nacional, a cargo del Ministerio de Defensa, la lectura de la orden del día y los honores militares de estilo con salva de 15 cañonazos en honor a los héroes de la gesta restauradora. También se realizó el depósito de ofrendas florales por diferentes instituciones, al compás con el toque de ofrenda.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por la gobernadora, Rosa Santos, quien aseguró que Santiago fue la capital política y militar de la Restauración, desde donde se dirigían todas las operaciones libertadoras de la nación.

Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, al ofrecer las palabras centrales del acto destacó que la efemérides de la epopeya restauradora, (1863-1865), es propicia, en la actual coyuntura, para enarbolar con fuerza telúrica la defensa y la honra de nuestros símbolos patrios cuándo personas sin el menor sentido del pudor cívico, y mucho menos amor a los valores tradicionales de la dominicanidad fundamentada en el ideario duartiano, atentan contra su solemnidad, contenido y sacralidad terrenal y épica, incurriendo en el acto inmoral, repulsivo e ilegal del ultraje contra el canto oficial de la patria, el Himno Nacional Dominicano.

Siguió diciendo que “el ultraje a los símbolos patrios tiene que ser castigado ejemplarmente, como lo contempla la ley No. 210-19 sobre la materia y lo reiteramos a todo pulmón en el 162 aniversario del grandioso acontecimiento que hoy y siempre recordamos por amor a nuestros héroes y a nuestros venerados símbolos patrios. Para la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, es un deber ineludible, aprovechar el contexto calendario del 16 de agosto con su inmortal Grito Restaurador de Capotillo, para reclamar y exclamar el honor, la dignidad, la belleza y la gloria inmarcesible de nuestros símbolos patrios, escritos con hechos y sellados con sangre”.

Uribe proclamó: “Seamos, a 162 años de la Restauración de la República, guardianes celosos de la soberanía nacional, la autodeterminación, la integridad territorial y la histórica identidad en la dominicanidad”.

Por otro lado, el coronel historiador Sócrates Suazo Ruiz, ERD, director de Historia del Ministerio de Defensa pronunció la reseña histórica de la gesta y a las 9:00 de la mañana se dirigieron a la Catedral Metropolitana Santiago Apóstol donde Monseñor Valentín Reynoso, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago ofició él Te Deum.

Finalmente, se hizo un depósito de ofrendas y reseña histórica del primer Monumento a los Héroes de la Restauración (1918) a cargo del reconocido historiador santiagués, Robert Espinal Luna.

La Restauración también fue celebrada durante un acto en el Monumento del Grito de Capotillo en Dajabón desde las 8:00 de la mañana, el cual fue presidido por directivos de Efemérides Patrias, autoridades civiles y militares de la provincia y la invocación religiosa estuvo a cargo del padre José Mármol (Chepe), director del Politécnico San Ignacio de Loyola en Dajabón. Mientras que la ceremonia militar estuvo a cargo del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza (CESFRONT).