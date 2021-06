Con medias verdades, Manuel Jiménez culpa a los regidores por su fracaso parcial en la recogida de la basura en SDE

Por Robert Vargas

El alcalde del municipio Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, ha dado otro golpe al Concejo de Regidores del ASDE al culpar a este órgano por el retraso en la compra y traslado al país de una flotilla de camiones para recoger la basura.

Lo hizo en respuesta a una pregunta de uno de los productores del programa “El Gobierno de la Mañana”, quien le cuestionó sobre el tiempo que faltaría para que el municipio comience a ser recogida la basura con eficiencia.

Anteriormente, en otras declaraciones dadas por Jiménez, este había dado un plazo de tres meses para limpiar la ciudad.

Sin embargo, cumplido ese plazo, el síndico no cumplió su palabra y de inmediato ha procedido a culpar a los regidores de su incumplimiento.

-“Cuando anuncié eso, estaba amparado en que declararíamos el estado de urgencia municipal, pero eso yo lo decía en una fecha, pero tenía el Concejo de Regidores que declararlo, no el alcalde. Pero el Concejo de Regidores se tardó dos meses para hacer esta declaratoria”, declaró Manuel Jiménez.

Sin embargo, lo que no mencionó fue que los concejales no pudieron aprobarle la declaratoria de urgencia municipal solicitada porque, cuando lo hizo, no acompañó su solicitud con la documentación que lo justificara.

En aquella ocasión, Jiménez solo envió un escrito en una hoja formato carta sin dar el sustento legal de esa declaratoria de urgencia.

Fue a requerimiento de los concejales, y algún tiempo después, cuando el síndico documentó su solicitud.

En esa declaratoria, los concejales incluso le aprobaron una reformulación presupuestaria por unos 140 millones de pesos comprar camiones y y resolver otros asuntos

El alcalde Jiménez, regularmente, muestra cierta predilección por culpar a los concejales de lo que parecen ser deficiencias gerenciales de su administración.

