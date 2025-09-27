Por Miguelina Santos

Santo Domingo. – En el marco del Mes de Concientización sobre el Alzheimer, se celebró con gran éxito la innovadora actividad “El Alzheimer por fuera y por dentro”, una experiencia que combinó cine y vivencia inmersiva para acercar a los participantes a lo que significa vivir con demencia desde adentro.

El evento, llevado a cabo el martes 23 de septiembre en el Salón Lina del Hotel Barceló, reunió de forma masiva y entusiasta a profesionales de la salud y médicos en formación de distintas áreas: neurociencias, geriatría, medicina familiar, psicología y otras disciplinas afines.

La jornada estuvo cargada de emoción, reflexión y un profundo compromiso humano, convirtiéndose en un espacio transformador para sensibilizar a los asistentes sobre la realidad de quienes viven con Alzheimer y sus cuidadores.

La Dra. Marcia Castillo, directora médica y gestora del proyecto CognitivaRD, expresó: “esta experiencia no solo busca concientizar, sino generar un cambio profundo en la forma en que miramos al adulto mayor y a las enfermedades neurodegenerativas. Necesitamos una sociedad más empática, más humana y verdaderamente inclusiva.”

Agregó además: “Necesitamos que los médicos se formen con el más alto nivel científico, pero de nada vale ese conocimiento si no se aplica con una mirada empática.”

La actividad fue auspiciada por Laboratorios Galenicum y CognitivaRD, reafirmando el compromiso con la educación médica y la promoción de espacios de formación integral.

El evento dejó un mensaje claro: la lucha contra el Alzheimer no solo se libra en laboratorios y consultas, sino también en el corazón de una sociedad que decide no olvidar sus adultos mayores.