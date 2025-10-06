El BIS reafirma su respaldo a la candidatura presidencial de Leonel Fernández

Por Belinne Mora

El presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), José Francisco Peña Guaba, pidió hoy al Comité Ejecutivo de su partido aprobar trabajar para que el doctor Leonel Fernández sea su candidato presidencial para las elecciones del 2028.

La propuesta fue realizada durante el acto de juramentación de los nuevos miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del BIS, celebrado en el local principal de la organización, ubicado en la avenida Bolívar.

“Nuestra voluntad política de trabajo está alrededor de la candidatura presidencial de Leonel Fernández”, expresó Peña Guaba, aunque reconoció que hay que esperar los tiempos que demanda la Ley Electoral.

Asimismo, destacó la importancia de actuar conforme a la Ley Electoral y la Ley de Partidos Políticos, subrayando que todas las acciones del BIS se desarrollan dentro del marco legal y democrático del país.

La dirección del partido llamó a sus miembros a mantener la unidad y la coherencia política de cara a los próximos comicios, reafirmando que el objetivo común es contribuir al triunfo de Leonel Fernández y al fortalecimiento de la democracia dominicana.