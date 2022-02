¿El Boli se va para el PRM o se queda en el PLD? + Vídeo

Por Robert Vargas

Luego de los «piropos» públicos de ayer de Mérido Tórres y del presidente Luis Abinader al diputado peledeísta Bolivar Valaera, (El Boli), surgió la duda de si este se marchará al Partido Revolucionario Moderno o se quedará en el Partido de la Liberación Dominicana.

Ciudad Oriental no tardó en preguntárselo directamente, sin intermediarios, para conocer su parecer.

El cuestionamiento cobra relevancia porque, en distintas comunidades, varios dirigentes o funcionarios electos peledeístas decidieron «saltar la tablita» y buscar refugio en el PRM.

Y no está demás que el PRM intente atraer a peledeístas en la provincia Santo Domingo, en virtud de que, según algunas encuestas, la popularidad del presidente Luis Abinader en este territorio va en picado.

Lo primero es que este diputado peledeísta justificó su presencia en el acto oficial del gobierno en el que fueron entregados cientos de títulos de propiedad a personas que los ocupaban de manera ilegal.

Él Boli se definió como un «comunitario», tal como dijeron de él el responsable de titulación Mérido Tórres y el presidente Abinader.

En esa condición «de comunitario», El Boli fue a la actividad.

Pero Ciudad Oriental quiso conocer si él se va para el PRM o se queda en el PLD.

Esto fue lo que respondió: