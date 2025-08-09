El CDP Santiago lamenta el fallecimiento del periodista Eugenio Taveras
Por Roberto Perez
SANTIAGO.– La seccional Santiago del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) expresa su profundo pesar por el fallecimiento este viernes de nuestro compañero y miembro del gremio Eugenio Taveras, quien partió a destiempo tras una valiente batalla contra el cáncer.
Sus restos están siendo velados en la comunidad, de La Mata de Santa Cruz en la línea noroeste, donde familiares, amigos y colegas se han congregado para rendirle homenaje.
El sepelio está programado para las 10:00 de la mañana de este sábado 9 de agosto, en el cementerio local de esa misma localidad.
El secretario general del CDP Santiago, Juan Carlos Bisonó, hablando en nombre de todos los miembros del gremio, destacó las cualidades humanas y profesionales de Eugenio Taveras, subrayando que “su forma frontal ante cualquier situación y su firmeza de carácter lo distinguieron siempre como un profesional auténtico y comprometido”.
La Junta Directiva del CDP Santiago envía sus más sentidas condolencias a los familiares de Eugenio Taveras, elevando oraciones por su eterno descanso y deseando fortaleza y consuelo a sus seres queridos en este momento de dolor.