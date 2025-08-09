Por Roberto Perez

SANTIAGO.– La seccional Santiago del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) expresa su profundo pesar por el fallecimiento este viernes de nuestro compañero y miembro del gremio Eugenio Taveras, quien partió a destiempo tras una valiente batalla contra el cáncer.

Sus restos están siendo velados en la comunidad, de La Mata de Santa Cruz en la línea noroeste, donde familiares, amigos y colegas se han congregado para rendirle homenaje.

El sepelio está programado para las 10:00 de la mañana de este sábado 9 de agosto, en el cementerio local de esa misma localidad.

El secretario general del CDP Santiago, Juan Carlos Bisonó, hablando en nombre de todos los miembros del gremio, destacó las cualidades humanas y profesionales de Eugenio Taveras, subrayando que “su forma frontal ante cualquier situación y su firmeza de carácter lo distinguieron siempre como un profesional auténtico y comprometido”.

La Junta Directiva del CDP Santiago envía sus más sentidas condolencias a los familiares de Eugenio Taveras, elevando oraciones por su eterno descanso y deseando fortaleza y consuelo a sus seres queridos en este momento de dolor.