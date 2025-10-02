Por Jen Sanchez

Santo Domingo, R.D. – El Club Libanés Sirio Palestino arriba este año a su 100 aniversario, una fecha histórica que marca un siglo de contribución cultural, social y comunitaria en la República Dominicana. Fundado en 1925 por familias inmigrantes del Medio Oriente, este espacio se ha consolidado como un punto de encuentro donde convergen la tradición, la integración y el desarrollo de generaciones.

Para conmemorar este acontecimiento, el Club ha preparado un programa especial de actividades que busca resaltar la riqueza cultural de las comunidades libanesa, siria y palestina, así como su impacto en la vida nacional. Dentro de la agenda destaca el sexto Festival de Cultura Libanesa, Siria y Palestina, a celebrarse los días 4 y 5 de octubre de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.; un taller de danza del vientre el 5 de noviembre; un Bingo Benéfico a favor de la Fundación Global el 30 de octubre; así como un concierto de pop rock con las agrupaciones Aljadaqui, Neokarma y 4ta Dimensión el 1 de noviembre. Todas estas actividades serán abiertas al público en general. También en el mes de diciembre se celebrará un Aguinaldo para dar la bienvenida a la Navidad, una Fiesta de Blanco y la esperada Fiesta de Año Nuevo. Todas estas actividades serán abiertas al público en general. Además, se sumarán otros eventos que serán anunciados oportunamente a través de las redes sociales oficiales del Club.

El presidente del Club, Yamil Attias, expresó: «Este centenario representa no sólo la historia de una institución, sino también el legado de quienes, con esfuerzo y visión, construyeron un espacio que promueve la unión familiar, la solidaridad y la preservación de nuestras raíces, al mismo tiempo que abrazamos con orgullo la dominicanidad.»

A lo largo de sus 100 años, el Club Libanés Sirio Palestino ha sido un referente en la promoción la gastronomía, la cultura y la confraternidad, convirtiéndose en un verdadero símbolo de hermandad y diversidad.

Las festividades del centenario se llevarán a cabo en la sede del Club, ubicada en Santo Domingo, iniciando en octubre y extendiéndose durante todo el año 2025, con actividades abiertas tanto para socios como para el público en general.