El Club San Lorenzo arriba a su 45 años de fundado aún con la esperanza de que algún gobierno le construya su techado

Por: León Felipe

Los Mina Viejo, Santo Domingo Este.- El club Deportivo y Cultural, San Lorenzo de Los Mina, arriba este 5 de agosto a sus 45 años de fundación aún con la esperanza de que las autoridades deportivas hagan realidad su sueño anhelado cual es, la construcción de un techado multiuso en sus terrenos ubicados al lado de la estación de bomberos de Los Mina Viejo.

El club San Lorenzo de Los Mina fue fundadoen1975, año en que le fue donado los terrenos durante el período de gobierno del extinto presidente Joaquín Balaguer Ricardo, por diligencia del también fenecido dirigente comunitario Ignacio Martínez H, de gran historial de realizaciones sociales y comunitarias en esa vecindad.

Su actual presidente, Manuel Nin (Wascar) manifestó que al arribar a sus 45 años de existencia, de accionar cultural, deportivo, social y comunitario en la populosa barriada de Los Mina, la dirigencia en su conjunto expresa su satisfacción por ser una de las entidades clubìstica no solo de la comunidad de Los Mina, si no también, del municipio de Santo Domingo este con una trayectoria de trabajo en favor de su conglomerado.

Nin expresó que la trayectoria en la realización de actividades culturales, deportivas, sociales y comunitarias, sirve de aval para que las autoridades competentes entiendan, el porqué merecen tener un techado multiuso que no solo beneficiará al club San Lorenzo de Los Mina, si no también, a otras organizaciones similares que no tienen un espacio para realizar sus prácticas .

Entre los clubes que serían beneficiados con el techado, mencionó: la Escuela Deportiva y Cultural EVA, Club Sol Oriental, Futuro Juvenil, Los Toritos King, Marcos Del Rosario, equipos deportivos de la Escuela Básica Elvira de Mendoza, de la Junta de Vecinos San Lorenzo Mártir, grupos juveniles deportivos de Los Barracones, la riviera del Ozama, entre otros.

Dijo que desde su fundación, la dirigencia del Club San Lorenzo ha venido luchando por un techado y ninguno de los gobiernos de turno han escuchado sus reclamos.

Nin recordó que el fenecido alcalde Juan De Los Santos hizo la promesa de construir ese techado, pero “el destino le jugó sucio” y murió sin hacer realidad esa promesa, por lo que pidió al actual alcalde de Santo Domingo Este, interponga sus buenos oficios a los fines de lograr ese anhelado sueño.

“El Club San Lorenzo de Los Mina, es producto de un sueño de un grupo de hombres y mujeres que forjaron esta institución que ha servido de referente en nuestra comunidad y . gracias a ellos este club ha hecho grandes aportes en lo cultural, deportivo, social y comunitario.

En ese sentido, Manuel Nin (Wascar) llamó a la comunidad de Los Mina Viejo a que la llama que fue encendida en 1975, no se extinga “porque representa el verdadero sentir de un sector que ha dado buenos hombres y mujeres, cuyo ejemplo habrán de seguir las próximas generaciones que dirijan esa entidad y por eso llevamos estos años de lucha y nos mantendremos hasta lograr nuestro sueño el techado”.

Recordó, que el club San Lorenzo es el propulsor del eventos deportivo más importante que se realiza en la comunidad de Los Mina y en el municipio Santo Domingo Este, como lo son Los Juegos Deportivos de Los Mina, que este año celebraría su versión XVI, pero por la situación sanitaria que vive el país a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19), no será posible realizar esos juegos.

De esos juegos, han sido presidentes del Comité Organizador importantes figuras de Los Mina como: el fenecido empresario Belarminio Sánchez, el también empresario Manuel Antonio Then, Rubén Darío Cruz (Rubén Toyota),empresario, ex diputado, ex gobernador y ex senador por Hato Mayor; empresario Francisco (Chino) Méndez y el diputado, cantautor y actual alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez

También, el empresario y ex regidor, Alfredo Pichardo, el ex director del INEFI, Daniel Lara, el también ex director del INEFI, ex regidor y empresario, Angel Danilo Mesa, el empresario y ex diputado Luís Alberto Tejeda y el clubista y comunitario Danilo Santos.

Actualmente, acompañan en la directiva, Ricardo Disla ,vicepresidente, Rubén De Los Santos ,secretario general, Epifanio Méndez ,Tesorero, Rafael Pérez, secretario de organización y Xiomara Montaño, secretaria de Deportes y Angel Danilo Mesa ,asesor.