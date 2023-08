El colmo! Manuel Jiménez lleva a su compañero José Jiménez ante los tribunales

Por Cinthia Polanco/Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este. -Luego de haber violado la Ley 176-07 en reiteradas ocasiones y en distintos temas, el alcalde Manuel Jiménez ha tomado la decisión de someter a su compañero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y presidente del Concejo de Regidores, José Ramón Jiménez, quien al igual que otros perremeístas, ha denunciado manejos irregulares de parte del alcalde.

Aterricemos el asunto…

Desde de que José Jiménez tomó la decisión de no aplaudir como foca las actuaciones del alcalde Manuel Jiménez, tras entender que estas no van acorde con lo que establece la Ley 176-07, la cual regula el manejo y administración de los ayuntamientos, las cosas empezaron a tomar otro color entre el edil y el alcalde, quien ha sido cuestionado por concejales de las distintas organizaciones políticas.

Pero la relación de los Jiménez fue empeorando paso a paso hasta hacer metástasis.

Otro factor en contribuir, fue lo ocurrido durante la elección del bufete directivo del Concejo de Regidores, cuando José Jiménez optó por relegirse, y de hecho ganó, incluso con el apoyo de los bloques opositores, Fuerza del Pueblo (FP) y Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Pero no fue una simple victoria, no, no, no…

Fue tumbarle el pulso al mismísimo alcalde Manuel Jiménez, quien buscaba que la presidencia de la Sala Capitular quedara en manos de la regidora también del PRM, Altagracia Fernández (Evelyn), quien pasó de pedir entre lágrimas la intervención del presidente Luis Abinader por los constantes «maltratos», a hacer causa común con su «verdugo.»

Sobre el reperpero que se armó aquel 24 en la Sala Capitular de SDE ya le hemos contando.

Esto sin mencionar aquel episodio durante la inauguraron al busto al Dr. José Francisco Peña Gómez, en donde Manuel y José se dijeron hasta «barriga verde».

Desde ese entonces, la fracción de regidores que están con el alcalde solo han asistido dos veces a sesionar, es decir, aun asistiendo menos que otros de sus colegas a laborar, pero, cobrando igualito, aproximadamente RD 220 mil pesos.

¿Que sueldito no?

Con estos ingredientes se ha ido formando un volcán que cada vez que eructa, los gases son siempre más tóxicos, y más tóxicos, amenazando con las posibilidades de que el PRM retenga la Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE) más allá del 2024.

Mientras tanto, las acciones que se han ido suscitando, han pasado de ser humaredas y estruendos, a lavas enfurecidas cayendo.

Salpicando y acrecentando lo que se ha ido viendo durante esta gestión.

Un PRM en Santo Domingo Este dividido.

¿Cómo se ha ido dando esta división?

Comentan en los pasillos del ASDE, que todo el que está aplaudiendo al alcalde Manuel Jiménez, goza de buenas atenciones, como la entrega de canastillas tan famosas en estas épocas de precampañas, bonos, tickets para combustible, y algunos les estaría yendo tan bien, que supuestamente tienen hasta camiones para recoger los desechos sólidos.

¿Sabroso no?

Sin embargo, aquellos que no le sirven de focas a Manuel, es todo lo contrario.

«Esto no se sabes donde vayas a parar», como dice Bulin 47

Por lo pronto, recordemos la publicación que hace un par de semanas hicimos en Ciudad Oriental, sobre un documento que le fue entregado, donde José Jiménez en respuesta a Manuel, tras haberle acusado de «secuestro de expediente», en el cual se enumeran varios puntos violatorios a lo establecido por la Ley 176-07.

Si el Ayuntamiento de SDE no es intervenido por las autoridades, la “lucha contra la corrupción” es mentira

Ahora el otro «puñetazo» lo ha lanzado el alcalde Manuel Jiménez, sometiendo ante el Tribunal Contencioso Administrativo al presidente del consejo José Ramón Jiménez, su compañero de partido.

Según dicen, José Jiménez se ha puesto a cumplir con sus funciones de regidor a fiscalizar los expediente que llegan a contraloría. Y eso no es bueno.

No hay que tener lentes para saber que desde fuera se ve que está pasando en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Cuentan los regidores con más experiencia en el cargo, que «nunca» habían presenciado una administración como la de Manuel Jiménez, en cuanto a la falta de armonía laboral y las buenas relaciones que deberían imperar entre el Concejo y la administración.

«Manuel es batuta y constitución. Él somete los proyectos y los ejecuta sin que hayan sido aprobados por los regidores», afirman.

Mientras habría que analizar las siguientes interrogantes…

¿Qué pasará con el PRM en SDE?

¿Está la mayoría de los perremeístas dispuestos a trabajar si el candidato es Manuel Jiménez?

¿Puede un partido tan dividido lograr retener la plaza con la mayor cantidad de votantes?

¿Hará algo la cúpula del PRM para evitar que estalle el volcán o dejarán que las lavas arrasen con todo?

Ya veremos, ya veremos…

VER ACTO DE CITA DE AUDIENCIA