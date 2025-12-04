El CONEP y PNUD reconocen 19 iniciativas empresariales en la quinta edición del Catálogo de Prácticas Prometedoras

Fuente externa

Santo Domingo, – El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaron la quinta edición del Catálogo de Prácticas Prometedoras, reconociendo 19 iniciativas empresariales que elevan el estándar nacional en sostenibilidad, innovación y desarrollo humano.

Durante el acto, el presidente del CONEP, Celso J. Marranzini, resaltó que “la sostenibilidad no es un complemento en la agenda empresarial, sino el corazón de la competitividad moderna”, y que el catálogo evidencia que “el sector privado dominicano es más que un motor económico: es un agente de transformación capaz de generar cambios reales en la vida de las personas”.

En tanto que, la representante residente del PNUD, Ana María Díaz, destacó: “Las prácticas prometedoras reconocidas a lo largo de las cinco ediciones representan una contribución acumulada de 4,500 millones de dólares, colocando a la República Dominicana a la vanguardia de la gestión empresarial orientada al impacto y el desarrollo sostenible en la región de América Latina y el Caribe”.

En el ámbito de Modelo de Negocio fueron reconocidas las iniciativas: Programa de inclusión financiera para bancarizar a población vulnerable de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos; Fomenta Pymes Banreservas del Banco de Reservas; Bienestar Integral del Banco Popular; Colmado Verde de la Cervecería Nacional Dominicana.

Además, Programa para la Gestión Integral de Residuos Eléctricos y Electrónicos de Claro Dominicana; Aumento de la Eficiencia Energética mediante la instalación del Sistema Fogging de Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (Energas); Sistema Integrado de vigilancia y control fitosanitario de la caña de azúcar de Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI); CEPM Zero del Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM); Parque Solar Esperanza de Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) y Energía Renovable y Producción Sostenible: El modelo innovador de Hacienda Rivera.

Asimismo, en la categoría de Micro y Pequeñas Empresas fueron reconocidas: Greenfeed Bypass Protein: Innovación en Nutrición Animal sostenible de Greenfeed Dominicana; Ruta Verde de Ingenieros y Asociados Arq. Francisco Veras; Feria Financiera: Finanzas con Cucharitas de Economics Data KGLC, SRL y Our Flavour Snacks de Four-Union.

En la categoría de Responsabilidad Social Corporativa se reconocieron Fabricación de Mantas de coco para rehabilitación de suelo de Barrick Pueblo Viejo; EducaSID, para un mejor futuro de Grupo SID; Proyecto de Protección y conservación de tortugas marinas de HIT Puerto Río Haina; Alerta Rosada de Mapfre República Dominicana y el Programa de reproducción de plantas nativas y endémicas amenazadas de Fundación Cap Cana.

Al finalizar, Cesar Dargam, vicepresidente ejecutivo del CONEP, destacó que, al sumar esfuerzos y apostar por un desarrollo responsable y planificado, además de avanzar hacia los ODS, se construye una República Dominicana más fuerte, justa, competitiva y resiliente ante los desafíos y oportunidades del siglo XXI.

La presentación de esta nueva edición también sirvió de espacio para la firma de un nuevo memorándum de entendimiento donde PNUD y CONEP renuevan su alianza estratégica.