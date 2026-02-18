El Consejo de Desarrollo Empresarial y Económico de Santo Domingo Este (CODEESTE) realizó un encuentro con autoridades y actores clave del municipio Santo Domingo Este

Por Andrés Tejada

Santo Domingo Este, R.D. — El Consejo de Desarrollo Empresarial y Económico de Santo Domingo Este, llevó a cabo un encuentro con autoridades, funcionarios públicos, empresarios y personas interesadas en el desarrollo integral del municipio Santo Domingo Este, a participar en un encuentro orientado a fortalecer los lazos institucionales, impulsar la colaboración intersectorial y consolidar una visión común de crecimiento económico sostenible.

La convocatoria formó parte de los esfuerzos que realiza el Consejo por promover un espacio de diálogo constructivo que permita articular iniciativas conjuntas entre el sector público y privado, reconociendo que el desarrollo empresarial constituye un pilar fundamental para el progreso social y económico de todo el municipio y, por qué no, de la provincia.

El encuentro fue realizado este martes en el Hotel City Inn, a las 7 p.m. y contó con la participación de representantes del Consejo, quienes destacaron que el fortalecimiento del sector empresarial tiene un impacto directo en la generación de empleos, la dinamización de la economía y la creación de oportunidades reales para miles de familias, contribuyendo así al bienestar colectivo.

En ese sentido, enfatizaron que el desarrollo empresarial implica, necesariamente, el desarrollo de la comunidad en su conjunto, configurando un escenario de beneficio mutuo, donde todos los habitantes de la provincia resultan favorecidos por el crecimiento económico, el aumento de la inversión y la expansión de las actividades productivas.

“El desarrollo económico no puede construirse de manera aislada. Requiere la participación activa, coordinada y comprometida de todos los sectores. Cuando se fortalecen las empresas, se fortalece la provincia, se fortalece su gente y se fortalece su futuro”, expresaron representantes del organismo.

El Consejo reiteró que este encuentro representa una oportunidad para consolidar alianzas estratégicas, identificar prioridades comunes y promover acciones orientadas a construir un modelo de desarrollo sólido, inclusivo y sostenible, que impacte positivamente en todo el municipio de Santo Domingo Este.

Finalmente, el Consejo de Desarrollo Empresarial y Económico de Santo Domingo (CODEESTE), reafirmó su compromiso de continuar impulsando iniciativas que contribuyan al crecimiento ordenado del sector empresarial, como motor esencial para el desarrollo económico y social de la provincia.

El Consejo está integrado por su presidente, el Sr. Joaquín Hilario; el Lic. Eddy Antonio Germán de León, vicepresidente; la Lcda. Cesarina Mejía González, secretaría general; el Lic. Orlando Cruz Martínez, secretario de organización y extensión; el Lic. Aik Ambiorix, secretario de comunicación y relaciones públicas; Lcda. Sara Guilamo, encargada de responsabilidad social y ética empresarial; el Lic. Juan Herrera, encargado de formación y proyecto de desarrollo local; el Lic. Andrés Cosma, dirección ejecutiva; Sra. Jacqueline Paulino, tesorería/finanzas; Sr. Fidel López, vocal; Lic. Félix Cueto, vocal y el Sr. Juan Javier Familia, asesor general.