El Consejo de Paz de Trump se reúne por primera vez: ¿Qué hay que saber?

Más de 20 líderes y delegaciones internacionales se reunirán este jueves en Washington D. C. para la ceremonia inaugural del Consejo de Paz impulsado por Donald Trump, cuyo objetivo es supervisar la situación en la Franja de Gaza y reconstruir el enclave devastado por la guerra con Israel.

¿Qué países participarán a la reunión?

Más de 20 países participarán en la reunión, anunció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

No obstante, los aliados europeos de EE.UU. declinaron participar en la reunión del Consejo. Rechazaron las invitaciones la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como los líderes del Reino Unido, Alemania, Francia y España. El papa León XIV anunció esta semana que el Vaticano tampoco se sumará al Consejo.

Entre los países europeos que asistirán figuran Hungría, Bulgaria y Albania. Italia, Chipre, Grecia y Rumanía enviarán representantes en calidad de observadores. También viajará a Washington el representante de Kosovo, territorio considerado por Rusia como parte integral de Serbia.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, estará presente en la reunión. Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin, Arabia Saudita, Turquía, Jordania, Kuwait y Catar anunciaron que enviarán representantes al evento.

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este miércoles que viajará a EE.UU. para participar en el encuentro. En cambio, la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, informó que su país ha rechazado participar en el Consejo.

Los presidentes de Kazajistán, Uzbekistán y Azerbaiyán, así como el primer ministro de Armenia también estarán presentes en la reunión.

También participarán Indonesia, Vietnam y Pakistán.

¿Qué hay en la agenda?

El tema principal tema de la reunión será un plan de reconstrucción para Gaza.

El presidente estadounidense aseguró antes del encuentro que los miembros del Consejo anunciarán que los Estados participantes han prometido aportar más de 5.000 millones de dólares para esfuerzos humanitarios y de reconstrucción de Gaza.

Además, según Trump, se anunciará que han comprometido miles de efectivos para la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local «para mantener la seguridad y la paz» en la zona, y se discutirá el funcionamiento de dichas fuerzas.

¿Qué es el Consejo de Paz?

La creación del Consejo de Paz fue anunciada por Trump en enero. El 22 de enero, Trump firmó los estatutos de su Consejo de Paz que establecen el mandato del organismo sobre Gaza, de conformidad con la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Inicialmente, el órgano fue concebido como un instrumento para supervisar la paz en la Franja de Gaza; sin embargo, crecen las preocupaciones de que sus competencias vayan más allá de la región y aborden cuestiones globales.

El organismo está actualmente integrado por más de 20 países. La Casa Blanca invitó formalmente a más de 50 países a unirse al Consejo, y hasta la fecha, 35 líderes han mostrado interés. No obstante, solo 26 países se han unido y han sido designados miembros fundadores. Al menos 14 países han declinado las invitaciones.

El presidente ruso, Vladímir Putin, agradeció a Trump la invitación al Consejo de Paz y encomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores que estudie los documentos recibidos para dar una respuesta. Asimismo, indicó que Rusia está dispuesta a donar al organismo 1.000 millones de dólares de activos rusos, congelados en EE.UU. por decisión de la anterior Administración.