El gobierno decide exponer a millones de estudiantes al contagio con la Covid-19 a partir del día 11 de enero

Por Robert Vargas

El gobierno dominicano decidió exponer al contagio con la covid-19 a millones de estudiantes en todo el territorio del país al convocar a clases presenciales.

-«Reiteramos el llamado de manera voluntaria al inicio del segundo cuatrimestre del año escolar 2021-2022 previsto para el martes 11 de enero, bajo la modalidad presencial, controlada y flexible para todos los niveles y modalidades del sistema educativo preuniversitario», informó el Ministerio de Educación en su cuenta de Twitter.

Agrega que «La voluntariedad en la asistencia significa que las familias que por algún motivo decidieren no enviar a sus hijos a la escuela, se les respeta su decisión y se les da la oportunidad de procurar las orientaciones educativas correspondientes en sus centros educativos».

Pretendiendo desconocer la realidad de la pandemia en el país, el gobierno dice que «el Ministerio de Educación proporcionará los materiales de bioseguridad, como son: mascarillas, gel de manos, materiales de limpieza de baños, pisos, paredes y mobiliarios, a los fines de garantizar la higiene en los centros educativos».

El gobierno está consciente de que, hasta ahora, todas esas medidas de «bioseguridad» han sido violentadas en todo el territorio del país, con la complacencia de las autoridades.

El MINERD también instruyó «a todos los directores regionales, distritales y de centros educativos públicos y privados a garantizar la aplicación rigurosa del protocolo de bioseguridad de que se dispone en los centros educativos».

Lo hace, a pesar de que la Asociación Dominicana de Profesores, (ADP), considera improcedente llamar a clases presenciales en momentos en que la pandemia se expande a todo el país sin control, con escasas medicinas y con el sistema de salud a punto de colapsar, según ha dicho el Colegio Médico Dominicano.

A todo esto, el presidente Luis Abinader ha descartado por completo aumentar las restricciones y persiste en una campaña de vacunas que, se ha demostrado, son ineficaces puesto que personas hasta con tres dosis de vacunas han resultado positiva a la Covid-19.

En uno de sus twits, el MINERD sostiene que «el reinicio de clases controlado implica la presentación de la tarjeta de vacunación a todos los que vayan a ingresar a sus recintos, incluidos los estudiantes mayores de 12 años, o en su defecto presentar una prueba PCR reciente».

No está claro para qué es necesario presentar la tarjeta de vacunación siendo que esto no es garantía de, incluso los vacunados, no serán contagiados nuevamente.

A pesar de todo este drama, el gobierno llama a la comunidad educativa «especialmente a las familias y docentes, a acudir con entusiasmo a sus respectivos centros educativos, para garantizar la educación de nuestros estudiantes, que es ayudarles a forjar su futuro y el futuro de la patria».

Sin embargo, sus palabras y exhortaciones chocan de frente con el miedo de los docentes a ser contagiados por la Covid-19.

De todas maneras, es posible que llamar a las clases presenciales sea la mejor forma de que toda la población del país se contagie con la Covid-19 en el menor tiempo posible.