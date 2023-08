El grito de Capotillo de hoy

Por Héctor Turbi

Los movimientos sociales movilizados, nos reunimos hoy en calles y plazas publicas de la Republica Dominicana para dejar constancia viva de que no renunciamos a la resistencia popular por nuestros derechos como legado imperecedero a 160 años del Grito de Capotillo y el inicio de la guerra restauradora de la identidad popular – nacional y la ratificación de la voluntad de autonomía, soberanía plena e independencia.

Es indispensable que ratifiquemos que la lucha por nuestros derechos no se detendrá bajo ningún término hasta lograr una justicia verdadera, hoy en el tercer aniversario de un gobierno de la élite empresarial que se montó sobre las movilizaciones contra la corrupción e impunidad, aprovechándose de las ansias de justicia de un pueblo que, a 3 años de esta nueva gestión, se siente nuevamente burlado y estafado.

Igual que el todopoderoso ejército español colonial y su Marqués de Las Carreras acostumbrado a dar ordenes a sus peones, las elites actuales subestiman la capacidad de resistencia de un pueblo que nunca ha dejado de luchar.

En 1863 un pueblo de poco más de 200 mil campesinos y campesinas, iletrado, descalzo y hambriento, le dio una lección histórica a la prepotencia y soberbia de los colonialistas, esclavistas y entreguistas.

Hoy que somos casi 11 millones de dominicanos /as en el país y mas de 3 millones en el extranjero, podemos decirle a este denominado gobierno del cambio, que no subestimen al pueblo, que no se dejen emborrachar por el poder, porque nunca vamos a negociar la soberanía popular.

Al cumplir su tercer aniversario, es necesario que le dejemos claro a la presente administración que sus cuentos de cambios y progreso son viejos, ni lo vemos, ni lo creemos. Consideramos que esta administración por los intereses que defiende deniega del legado de justicia social y soberanía anticolonial por el que lucharon los restauradores.

También ha burlado las aspiraciones de bienestar, de libertad y progreso material y espiritual de las presentes generaciones.

Para muestra un botón y algunos ejemplos.

Prometieron combatir la corrupción y se han hecho cómplices del más grande escándalo en Punta Catalina donde el pueblo dominicano ha sido estafado con mas de 2 mil millones de dólares, por encima de los 100 mil millones de pesos. Prometieron eliminar privilegios y han engordado las ARS, las AFP, los barriles, los cofres, las donaciones de combustibles, las exoneraciones exenciones, las alianzas publicas privadas, fideicomisos y todo cuanto beneficie al grupito de grandes empresarios tradicionales y políticos corruptos. Hacen todo lo posible por privatizar el agua y rematar todo lo que queda del patrimonio público. A 15 días de iniciado el gobierno, le entregaron el Bahoruco Oriental a la Belfond Enterprise para que destruya las fuentes de agua de toda una región. El gobierno quiere imponer a la mala decenas de proyectos con la oposición de las comunidades en Los Negros/ Azua (Barcazas), San Juan (Explotación Minera Gold Qwest), nueva presa de cola Cotuí, complicidades con la Falcondo en Bonao, presa Las Placetas, Dos Ríos y en muchas otras comunidades. El gobierno se confabula con el Consorcio Azucarero Central (CAC) y los latifundios azucareros y ganaderos del Sur y el Este para despojar a los campesinos y campesinas. El gobierno incumple numerosos acuerdos con médicos, maestros y diversas comunidades que reclaman derechos. Dijo que resolvería la deuda histórica con los trabajadores caneros y lo que ha hecho es quitarle las pensiones a muchos de ellos. El gobierno aplica políticas xenófobas, acosando y extorsionando a trabajadores migrantes, expulsando de hospitales a mujeres embarazadas y separando a niños y niñas de sus familiares. El gobierno impuso la firma sin ponerle ni una coma, de un pacto eléctrico ilegitimo al que se oponía durante la administración pasada, ha aumentado la tarifa eléctrica y desarrollado una política que ha incrementado las perdidas de las EDES y los apagones. Ha multiplicado el endeudamiento publico amparándose en la covid-19 y la guerra de Ucrania, elevando el costo de la vida e hipotecando cada vez más la soberanía económica del país. El gobierno no respeta la libertad sindical propiciando la cancelación de los trabajadores del Metro Santo Domingo y numerosas empresas cuando intentan organizarse, comprando y sobornando a la vieja burocracia sindical corrompida. Este gobierno, mientras destruye manglares, zonas protegidas, entrega zonas enteras a la explotación minera y quiere concesionar todo el patrimonio público, al tiempo que ha multiplicado los desalojos, pero solo de los pobres. Este gobierno no escatima esfuerzos en mostrarse solicito y entreguista a los intereses de corporaciones y potencias extranjera, manteniendo una política que lesiona la soberanía por la lucharon restauradores /as. Los cantos de sirena que anuncias cambios no pueden ocultar que la mayoría de la juventud y la población quiere migrar si pudiese, el deterioro de la seguridad ciudadana, la descomposición del sistema político y auge del narcotráfico, situaciones todas que ameritan transformaciones profundas de las que este régimen no es capaz.

En conclusión, este es el gobierno de los ricos en contra de los pobres.

Pero las élites no pueden cantar victoria, porque en el 160 aniversario del grito de capotillo, estamos aquí mantener el legado de restauradores y restauradoras y ratificar que LA LUCHA POR LA JUSTICIA VERDADERA NO PARARA HASTA LA VICTORIA FINAL.