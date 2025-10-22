El INABIE pone en funcionamiento módulo de salud bucal para beneficiar a 3,661 estudiantes de Las Matas de Farfán

Fuente externa

Las Matas de Farfán, San Juan. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) puso en funcionamiento un nuevo módulo de salud bucal en el centro educativo Damián David Ortiz de este municipio, una iniciativa que impactará directamente a 3,661 estudiantes de escuelas públicas de esta comunidad y zonas aledañas, fortaleciendo la atención odontológica dentro del sistema educativo.

El acto estuvo encabezado por el director de Salud y Nutrición, doctor Luis Lizardo, quien destacó que este moderno módulo forma parte de los esfuerzos institucionales por acercar los servicios de salud a las escuelas y garantizar atención preventiva y curativa a los estudiantes del sistema público.

“Reafirmamos nuestro compromiso de llevar los servicios de salud bucal a cada rincón del país, acercándolos a las comunidades educativas que más lo necesitan. Sabemos que una sonrisa sana es reflejo de una buena salud, pero también de confianza, autoestima y alegría”, dijo Lizardo, al pronunciar las palabras centrales en el acto de inauguración de este módulo, en representación del director ejecutivo del INABIE, Adolfo Perez.

Al dar las gracias a nombre de los estudiantes beneficiados, la alumna Maite D´Oleo Pérez señaló que, con la instalación del nuevo módulo odontológica, además de la atención médica, “se nos enseña la importancia de cuidar nuestra salud bucal desde temprana edad”.

Sobre el modulo bucal

Este es uno de los 58 módulos de salud bucal que se encuentran diseminados en todo el país y fue diseñado bajo criterios de comodidad, higiene y funcionalidad, e incluye equipos odontológicos de última generación, como sillón dental completo, equipo de rayos X, revelador de placas, autoclave, compresor, cavitron, amalgamador, lámpara de resina y otros instrumentos esenciales.

Además de los 1,184 alumnos del Centro Educativo Damián David Ortiz, también tendrán acceso al servicio otros 2,477 estudiantes de planteles públicos cercanos, previa coordinación entre los centros y el personal odontológico asignado. Los servicios se ofrecerán de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, con una atención promedio de ocho a diez alumnos por día.

Ahorro entre RD$7,000 y RD$15,000 por hogar

El impacto económico para las familias también es significativo, con un ahorro estimado entre RD$7,500 y RD$15,000 por hogar, dependiendo del tipo de tratamiento recibido.

Tras el acto protocolar, las autoridades realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones, donde se mostraron las condiciones del espacio y los equipos disponibles.

El alcalde municipal Gustavo Adolfo Suero; la directora distrital Lucia Reyes Sánchez; la directora del centro educativo Yannia Lidibel Pérez Valdez , resaltaron la importancia del este módulo para la mejoría y la prevención de la salud bucal de los alumnos de este municipio y zonas aledañas.

Con esta iniciativa, el INABIE reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la salud escolar, promoviendo una cultura de prevención, autocuidado y bienestar estudiantil desde las aulas, como parte de su visión de una educación pública más inclusiva e integral.

Además, asistieron a esta actividad los subdirectores del INABIE, Luis Valdez y Luis Jiménez, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de Las Matas de Farfán, Cornelio Batista; el director de la Región 02 de Educación, Pablo Modesto; el presidente de la Asociación de Padres y Amigos del plantel, Rafael Pérez, y la encargada de Gestión de la Salud Escolar, Ana Zabala.