El INABIE socializa proyecto de pliego de condiciones específicas para las licitaciones del almuerzo escolar de los próximos años lectivos

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) convoca a los interesados en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) a participar en la consulta pública del proyecto del pliego de condiciones, referencia INABIE-CCC-LPN-2025-0045, para la contratación de los servicios de almuerzo de la Jornada Escolar Extendida y su distribución en los centros educativos públicos, durante los períodos lectivos 2026-2027 y 2027-2028.

Este proceso tiene como propósito fortalecer la transparencia institucional, promover la participación de la ciudadanía y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los oferentes del almuerzo escolar, quienes podrán presentar sus observaciones y sugerencias sobre las especificaciones del pliego, siempre que se ajusten a las normativas.

Los interesados pueden acceder al documento en el banner principal del portal institucional https://inabie.gob.do/ y remitir sus opiniones u observaciones, desde este miércoles 12 hasta el miércoles 19 de noviembre de 2025 a las 3:00 de la tarde, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP): www.portaltransaccional.gob.do y en la página web de la institución: https://inabie.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones.

La socialización del pliego se realiza en cumplimiento de la Ley No. 340-06 sobre

Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su Reglamento de Aplicación instruido mediante el Decreto núm.416-23. Esta convocatoria está dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

Una vez finalizado el proceso de consulta, el INABIE evaluará las observaciones recibidas y determinará la viabilidad de incorporarlas en el pliego oficial, siempre en estricto apego a las normativas establecidas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Marco legal, trasparencia y oportunidades para todos

La Dirección Ejecutiva del INABIE aseguró que los procesos de compra para la contratación del almuerzo escolar a nivel nacional se realizarán en estricto apego al marco legal, garantizando así transparencia e igualdad de participación para todas las empresas interesadas. ///