El INABIE socializa proyecto de pliego de condiciones específicas para las licitaciones del almuerzo escolar de los próximos años lectivos
El plazo para la presentación de observaciones está abierto hasta el 19 de noviembre de 2025
Fuente externa
Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) convoca a los interesados en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) a participar en la consulta pública del proyecto del pliego de condiciones, referencia INABIE-CCC-LPN-2025-0045, para la contratación de los servicios de almuerzo de la Jornada Escolar Extendida y su distribución en los centros educativos públicos, durante los períodos lectivos 2026-2027 y 2027-2028.
Este proceso tiene como propósito fortalecer la transparencia institucional, promover la participación de la ciudadanía y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los oferentes del almuerzo escolar, quienes podrán presentar sus observaciones y sugerencias sobre las especificaciones del pliego, siempre que se ajusten a las normativas.
Los interesados pueden acceder al documento en el banner principal del portal institucional https://inabie.gob.do/ y remitir sus opiniones u observaciones, desde este miércoles 12 hasta el miércoles 19 de noviembre de 2025 a las 3:00 de la tarde, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP): www.portaltransaccional.gob.do y en la página web de la institución: https://inabie.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones.
La socialización del pliego se realiza en cumplimiento de la Ley No. 340-06 sobre
Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su Reglamento de Aplicación instruido mediante el Decreto núm.416-23. Esta convocatoria está dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
Una vez finalizado el proceso de consulta, el INABIE evaluará las observaciones recibidas y determinará la viabilidad de incorporarlas en el pliego oficial, siempre en estricto apego a las normativas establecidas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Marco legal, trasparencia y oportunidades para todos
La Dirección Ejecutiva del INABIE aseguró que los procesos de compra para la contratación del almuerzo escolar a nivel nacional se realizarán en estricto apego al marco legal, garantizando así transparencia e igualdad de participación para todas las empresas interesadas. ///