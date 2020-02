El inesperado resultado de un vídeo hecho viral por el PRM contra Luis Alberto Tejeda

Por Robert Vargas

Desde ayer, el Partido Revolucionario Moderno ha logrado hacer viral en las redes sociales un vídeo en el que se observa a una joven cuando rechaza el saludo que le ofrecía el candidato peledeísta a la Alcaldía de Santo Domingo Este, Luis Alberto Tejeda.

En el documento audiovisual se observa cuando Tejeda, sonriente, extiende su mano derecha a la joven, que está sentada, y esta responde airada.

–“¡No, no no!… ¡No, no no!, y luego se levanta en forma brusca de su asiento y se dirige hacia el interior de un establecimiento comercial ante la evidente sorpresa del candidato, quien no deja de sonreir.

Finalmente, la joven voltea la cara y le dice, en forma airada a Luis Alberto y quienes le acompañaban:

–“Ustedes son anti patriotas toditos. ¡Lárguense!”.

Tras decir esto, ella abre la puerta de cristal del establecimiento comercial y la cierra bruscamente, exponiéndose al riesgo de que se rompiera y, eventualmente, pudiera padecer alguna herida.

Este corto, de apenas 14 segundos de duración, ha tenido una difusión masiva, sobre todo en las redes sociales en las que participan miembros y dirigentes del PRM y de la oposición en general y ha llegado a la televisión abierta.

Una de las personas que más lo ha promovido en las redes es un miembro de una familia ultraderechista y ultranacionalista que para las elecciones del año 1994 presentó al fallecido líder perredeísta, José Francisco Peña Gómez como un supuesto “brujo haitiano” con un “spot” de televisión que lo mostraba haciendo un presunto “despojo” de espíritus.

Los difusores del vídeo, han mostrado el evidente desplante a Tejeda como si se tratara del “rechazo de la población a todo lo que huela a PLD“.

Sin embargo, para muchos internautas, el vídeo y su masiva difusión tiene otras lecturas.

La primera es que, aparentemente, la joven ha sido afectada por la campaña de odio que es promovida desde un sector político.

La segunda es que esa presunta afectación emocional lleva a esa joven a reaccionar con violencia ante el saludo cortés de una persona que no le ha hecho a ella, personalmente, ningún daño. (No parece que sea bueno que una dama reaccione con ese tipo de violencia ante un saludo cortés de un caballero).

La tercera, es que esa reacción airada de la jóven pudo provocar lesiones en ella misma al lanzar con violencia la puerta de cristal.

La cuarta, y más importante aún, es la reacción de Luis Alberto Tejeda quien demostró tener bastante inteligencia emocional para soportar sonriente y sin inmutarse el desplante y el haber sido tachado de “anti patriota”.

La quinta, que Luis Alberto demostró ser tolerante a las diferencias y que es capaz de mantener la calma y la compostura aún en circunstancias aparentemente adversas y que es todo un caballero.

Y, finalmente, que gracias a la difusión masiva en las redes sociales hoy la figura de Luis Alberto Tejeda es más conocida no solo en Santo Domingo Este, sino más allá y, al mejor precio: ¡Gratis!

En definitiva, el balance para él y su candidatura ha sido positivo.

Claro, sus adversarios siempre dirán lo contrario y esa es su tarea política. Ellos no deben permitirse el lujo de ver algo positivo en el candidato oficial, sobre todo, cuando mantienen una campaña impetuosa asegurando que ya ganaron unas elecciones que todavía no han sido hechas.