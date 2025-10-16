Fuente Externa

El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso (JBN) dejó inaugurado este jueves la XIX edición de su tradicional Festival Nacional de Plantas y Flores. Actividad más emblemática de la institución, dedicada a promover el amor por la naturaleza y el cuidado de las plantas nativas y endémicas del país.

El festival se desarrollará del 16 al 19 de octubre, en horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., con un costo de RD$200 para adultos y RD$75 para niños. Durante los cuatro días, los visitantes podrán disfrutar de una amplia agenda de actividades educativas, culturales y familiares.

Las palabras centrales del acto inaugural estuvieron a cargo del director general del JBN, Ing. Pedro Suárez, quien expresó su satisfacción por celebrar 19 años de este evento que se ha convertido en una verdadera fiesta nacional.

“Esta es nuestra acostumbrada celebración, una fiesta en la que no solo nos recreamos, sino que además aprendemos sobre el cuidado de las plantas y el medioambiente en sentido general, gracias a nuestro calendario educativo, a cargo de especialistas en el área”, destacó Suárez.

De su parte, Maridalia Tejeda, encargada de la División de Protocolo y Eventos, destacó el entusiasmo que genera cada año el festival entre los amantes de las plantas, agradeció a expositores y patrocinadores por su apoyo, y anunció que esta edición contará con la mayor participación en la historia del evento.

El acto inaugural contó con la presencia de invitados especiales, patrocinadores, representantes de las empresas participantes, miembros del Voluntariado y directivos del JBN, así como medios de comunicación, quienes presenciaron el tradicional corte de cinta que marcó la apertura oficial del evento.

La actividad estuvo amenizada por la presentación artísticas del Ballet Folklórico del Ayuntamiento del Distrito Nacional, llenando de color y alegría el inicio de la jornada.

Durante los días del festival, el público podrá participar en charlas y talleres gratuitos, entre ellos: “Importancia de la Conservación y Protección del Medio Ambiente”, “Conoce, Protege y Valora la Flora Nativa y Endémica Dominicana”, “Misión Rescate Lista Roja: Un Llamado por la Flora Endémica y Nativa de La Española”, “Plantas Ornamentales: Manejo y Producción”, “Enfermedades Fungosas, Bacterianas, Control de Plagas e Importancia de la Fertilización”.

Asimismo, se ofrecerán talleres prácticos sobre: Técnicas de Kokedama, Huerto Urbano y Pedagógico, Manualidades con Elementos Naturales para Niños, Iniciación al Arte de Bonsái, Elaboración de Arreglos Florales, Horticultura Terapéutica para Adultos Mayores y Cómo Cuidar tus Orquídeas, todos impartidos por especialistas.

Esta XIX edición reúne a 106 empresas participantes, entre viveros, floristerías y orquidearios, incluyendo tres internacionales provenientes de Ecuador, Puerto Rico y Canadá, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos a precios de feria.

El festival cuenta con el apoyo de importantes patrocinadores, entre ellos: Banco Popular, Fundación Propagás, Blue Elephant Energy, JC Decaux, GL Events, Jardín Constanza, Lendof, LVP Real Estate Investment, Ferquido, Instant Graphics, Zero Emisión RD, Ecored y Aldaba.