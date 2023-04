El lanzador dominicano Roansy Contreras logra segunda victoria en el triunfo de los Piratas 4 por 3 sobre Cincinnati

Por León Felipe Rodríguez

SANTO DOMINGO, RD.- En el Béisbol de las Grandes Ligas, la jornada del jueves 20 de abril dejó con historia de trinfos a los equipos, Rockies de Colorado, Piratas de Pittsburgh, Yankees de Nueva York, Medias Rojas de Bostos, Dodgers de Los Angeles, Mets de Nueva York y Padres de San Diego.

Los Piratas vencieron a Cincinnati, 4 por 3. En ese partido, el lanzador dominicano Roansy Contreras llevó la blanqueada hasta la séptima entrada para anotarse la victoria (2-1), permitió una carrera, cinco hits en 6 1/3 entradas, con ocho ponches y dos boletos. Por los Piratas, los dominicanos Carlos Santana de 2-0, Rodolfo Castro de 3-0.

Los Rockies de Colorado se llevaron por blanqueada a los Phillies 5 por 0. Por los Rockies, el dominicano Elehuris Montero de 4-0..

Los Medias Rojas de Boston derrotaron 11 por 5 a los Twins. Por los Medias Rojas, el dominicano Rafael Devers de 4-1, su sexto doble de la campaña, con una anotada y una impulsada.

En la victoria de San Diego sobre los Diamondbacks 7 carreras por 5. Luego de una ausencia de un año y casi cinco meses, debido a una fractura en la muñeca izquierda y a una suspensión de 80 juegos por dopaje, el dominicano Fernando Tatis Jr. regresó a la alineación abridora de los Padres de San Diego como primer bate y jugando en el jardín izquierdo. El campo corto se ponchó en su primer turno al bate. Luego se arrastró por la vía 6-3 y falló con un elevado al prado de la derecha, para irse de 3-0

En otros encuentros, los Dodgers ganaron a los Cubs 6-2; .Metros a los Gigantes 9-4los Yankees 9 vueltas por 3 a los Angelinos,

JUEGOS VIERNES 21 ABRIL

Para este viernes 21 de abril están programados 15 encuentros y la jornada iniciará a las 2:20 de la tarde con un partido entre los Cubs y los Dodgers.

Piratas Vs Cincinnati a las 6:35 pm

Tampa Rays Vs White Sox a las 6:40Pm

Orioles Vs Detroit- 7:05 pm

Yankees Vs Toronto -7:05 pm

Phillies Vs Rockies- 7:05 pm

Guardianes Vs Marlins-7:10 pm

Bravos V s Astros- 7:20 pm

Texas Vs Oakland- 8:05 pm

Twins Vs Washington- 8:10 pm

Cerveceros Vs Medias Rojas de Boston- 8:10 pm

Angelinos Vs Kansas,-9:38 pm

Dbacks Vs San Diego-8:40 pm

Marineros Vs Cardenales-10:10

Gigantes SF Vs Mets- 10:15 pm