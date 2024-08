El Match Abinader Leonel

Por Samuel Peña

Soy partidario del chavismo. No lo oculto. Y de la revolución bolivariana también. Y estoy convencido que Maduro ganó. Por lo menos, hasta que me demuestren lo contrario y no con “actas” en una página web de la ultraderecha.

Ahora bien.

Para nadie es un secreto que esa revolución venezolana tiene sus lobbystas para defenderse del feroz ataque de la derecha interna, internacional y de sus enemigos jurados, USA y la UE.

Esos cabilderos son generalmente connotados intelectuales, presidentes, estadistas, expresidentes, etc., de mucho peso en la arena política internacional y en la opinión pública.

Ese lobbysmo tiene su costo. Es caro. Se paga a un alto precio en los momentos que esos líderes requieren el apoyo de Venezuela.

LF es uno de ellos. Está al servicio del gobierno venezolano. Lo ha sido desde que cortejaba a Chávez, mientras vivía. Junto a Samper, Rodríguez Zapateros, el argentino Fernández… la ultra derecha internacional los encarta como “los jinetes del Apocalipsis”, por su papel en favor de suavizar las difíciles circunstancias económicas en que se desenvuelve la revolución.

Al igual que los demás, a LF le pagan por su trabajo. Bastante. De diversas maneras: Petro Caribe, un negocio redondo, la tercerización de negocios, aportes a la Global (cuerpo de delito), etc.

LF mantiene un doble perfil oportunista de gran pensador de avanzada de izquierda en el ámbito geopolítico internacional y a eso le saca enorme ventajas, incluyendo la labor de cabildero internacional para Venezuela.

Mientras en su país es un consumado neoliberal más, al servicio de los sectores económicos fácticos de la sociedad, con ideas de derecha, conservador, privatizador, contrario a las causas de minorías y populares como las causales o el 4%, por ejemplo.

Antes y ahora, en la campaña, LF ha recibido y recibe fondos venezolanos para su actividad política. Es el costo de su representación internacional bien camuflada.

Centenares de miles de dólares llegan a través de la Global. Eso lo saben los organismos de inteligencia. Y el presidente de la República también, por supuesto. Porque en política “no hay cena gratis”, como siempre me repite mi amigo de nombre Pimbión.

En esta ocasión, y con la piña muy agria, el astuto LF fue a cumplir su rol pero, ante las dificultades trata de quedar bien en el país, frente a los gringos, ante la embarazosa situación que vive Venezuela. El hombre, “donde dije digo dijo diego”.

O sea, que Abinader no se equivocó. LF es un soporte del madurismo. Solo que a través de la “observación”, la intermediación y el ablandamiento en foros y organismos multilaterales.

Después de ser invitado por el órgano oficial electoral a su “observación”, es decir, por el chavismo, quiso simular “neutralidad”.

Empero, a la hora que más lo necesitaba el chavismo se plumeó, ha huido ladinamente por la derecha.

Porque esta vez, lo que está piña es la agria. Su infeliz declaración escrita es un acto de traición del líder verde dominicano al chavismo. Ha pedido la publicación de las actas uniéndose al coro OEA, UE, USA y demás “snipers” contra la RBV.

Resulta que en Venezuela nunca se han publicado actas. Nunca. En 31 elecciones repetidas no se ha reclamado ese recurso.

Hoy, el señor Fernández, no es fiable ni para su club de cabilderos internacionales. pero menos para los amigos del chavismo.

La paliza mediática abrumadora que ha recibido se la ganó; ya hasta el expresidente Fox y varias coaliciones de derecha lo han desenmascarado.

Concluyó que en Venezuela, el proceso electoral no contempla publicación de actas. El Órgano Electoral tiene un mes para la declaración oficial de ganadores. El mes se cumple el 28. No desesperéis.

Entre tanto, en mi humilde apreciación. Maduro ganó, pese a la salvaje campaña mundial en su contra que no es nueva. No se ganan elecciones en las redes, con guarimbas, en el Dpto. de Estado o en la OEA. Se gana en la junta, en la justicia. Ahí está el chavismo defendiendo sus datos.

Lo que vayan a hacer los antichavistas, háganlo rápido. Incluyendo sacar de la “Trampa 22” (famosa película antibelicista del director Mike Nichols, 1970) en que ha caído el vivaz LF.