El Mercado de Los Mina en las garras de EDEESTE

Por José Veras/Presidente de la Asoc. Mercado de Los Mina

El Mercado Público de los Mina, no solo es el punto georeferencial más conocido del municipio, también es el centro de negocio popular más importante del municipio SDE, y de la provincia SD.

Es el lugar donde decenas de productores del campo, y las grandes empresas industrializadas del país colocan cada día sus productos para que cientos de dominicanos y especialmente los munícipes de Santo Domingo Este, tenga cada día la oportunidad de abastecerse de los productos de la canasta básica, y a los precios que puedan pagar.

Con el Mercado de los Mina podríamos asegurar que es el medio más expedito donde el ayuntamiento de Santo Domingo Este tiene la herramienta para crear un vínculo social y humano capas de ponerlo en contacto con las grandes mayorías de los ciudadanos que no tienen acceso a las grandes cadenas de lujosos supermercados, y que a través del mercado tienen la oportunidad para suplir sus necesidades básicas de alimentación.

El ayuntamiento de SDE realiza sus mejores esfuerzos por mejorar la funcionalidad del Mercado de los Mina, pero nuestra asociación se mantiene a la espera que el gobierno central cumpla la promesa hecha en el primer consejo de gobierno realizado en el palacio municipal a principio de su mandato, donde se comprometió a construir un nuevo mercado, y donde públicamente anunció su presupuesto y la procedencia de los fondos.

En este momento el esfuerzo de la alcaldía y la intención del gobierno central deben en lo inmediato disponer la implementación de un programa de subsidio eléctrico para salvar el mercado de las garras de EDEESTE, y poder garantizar la existencia del mercado de los Mina.

Edeeste es la compañía suplidora del servicio de electricidad del mercado de los Mina, y tiene casi la totalidad de la población de comerciantes contratada formalmente, pero la alcaldía no sabe que desde una carnicería con un cuarto frío y 10 bombillas, hasta un simple comerciante que tiene una mesa de vender flores con una bombilla todos están en una abusiva categoría de GRANDES CLIENTES, y para un comerciante que vende verduras en una mesa si está contratado y requiere hacer una reclamación de su factura o de una avería debe dirigirse a PLAZA Sambil, porque en la oficina comercial que Edeeste tiene en Megacentro NO le reciben la reclamación. A sabiendas que las mediciones son ocultas y solamente Edeeste conoce el proceso de lectura de consumo y facturación. Nosotros entendemos que es política de la empresa el tema de la sobre facturación del consumo de los comerciantes, puesto que cada cada mes no importa los esfuerzos de los comerciantes por bajar su consumo, y los constantes y largos apagones las facturas las reciben más altas cada mes.

La asociación de Comerciantes nos hemos reunido con la gerencia de Edeeste y en conjunto hemos realizado intervenciones en todas las redes eléctricas incluyendo cambios del cableado de suministros, y aún así las sobrefacturaciones no se detienen.

Reiteramos que la Asociación de Comerciantes nos hemos reunido con la superintendencia de electricidad, con la gerencia de Edeeste y no hemos tenido solución a nuestra agobiante situación.

Apelamos a la generosidad del señor alcalde Manuel Jiménez para que venga en auxilio de esta población de hombres y mujeres honestos y laboriosos que conformamos el icónico Mercado Publico de los Mina.