El merengue.Que está pasando.?

Por Ramon Rosario

Eldia 26 de noviembre está consignado en nuestro calendario, como día nacional del merengue. Y, por lo tanto, esa fecha está llamada a ser declarada como de fiesta nacional de los dominicanos.

Como se sabe, junto con el himno nacional y la bandera, expresa el orgullo y el símbolo de los dominicanos. EL MERENGUE ES UNA MARCA País

EL merengue expresa y sintetiza los mejores momentos de lucha, sacrificio, amor y alegría del pueblo dominicano.

EL MERENGUE, junto a una serie de figuras, nuestro país, ha podido trascender al plano internacional. Vale citar a, JUAN LUIS GUERRA, JHONNY VENTURA, WILFRIDO VARGAS, FERNANDO VILLALONA, SERGIO VARGAS entre otros.

Es el merengue una marca país,

Resulta que, este 26 de noviembre recién pasado, el escenario donde se llevo a cabo el evento de mayor trascendencia para celebrar el día del merengue, fue la ciudad de Colombia, allí se desarrollo un festival del merengue con la participación de principalísimas figuras de nuestro merengue dominicano.

Esto por un lado nos debe llenar de regocijo, pero por el otro lado, el hecho de que ya nuestro país no pueda celebrar un festival del merengue y al mismo tiempo con nuestro ritmo autóctono no poder capitalizar el sabor de ese ritmo y convertirlo en una fiesta nacional y un atractivo turístico, que eso no suceda debe llamarnos a gran preocupación.

El merengue es un tesoro inmaterial, que los dominicanos debemos cuidar y continuar desarrollando, para que llegue a nuestros barrios y al mismo tiempo hacerlo un atractivo para los dominicanos y para los turistas que nos visitan cada día.

Con el ministerio de cultura a la cabeza, se debe implementar un agresivo plan, para que nuestros músicos, todos no importa la edad y junto a los ministros de educación, turismo y todos los ayuntamientos de todo el país, pasen a producir buenos y nuevos merengues, que terminen levantando nuestro orgullo nacional,

Corresponde a nosotros los dominicanos, estar a la vanguardia en lo que a merengue se trata no permitir, que se repita lo que acaba de suceder el 26 de noviembre que ni se sintió dicho día y el colmo, la ciudad de Colombia nos quito el escenario de nuestro ritmo que es el merengue.

Que no se repita esto.

Cualquier país lo puede tocar el merengue, pero nosotros tenemos que estar a la vanguardia.

Señora milagros German , anímese.

