El Ministerio Público imparte diplomado sobre la reforma penal y procesal penal para todos los fiscales

Por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana). -La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, consideró este martes la capacitación jurídica continua de los fiscales de las distintas instancias jurisdiccionales como un imperativo para el fortalecimiento del sistema de justicia.

“Tenemos la responsabilidad de ser la versión más preparada del Ministerio Público. La sociedad nos exige resultados y los resultados solo llegan cuando la pasión por la justicia se encuentra con la formación académica y con el desempeño eficiente”, dijo Reynoso, al encabezar el acto de apertura del “Diplomado Sistema Penal: Actualización sobre el Código Penal y Código Procesal Penal”, en el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP).

El diplomado será impartido por los docentes Ramón Núñez, Gisselle Méndez, Amaury Oviedo, Mirna Ortiz, Kenya Romero, Juan Carlos Bircann, Francisco Manzano, German Miranda Villalona, Osvaldo Bonilla, Francisco Álvarez y Belén Félix. La rectora del IES-ENMP, Marien Montero Beard, resaltó la formación como una oportunidad para examinar herramientas fundamentales para el sistema de justicia en la persecución y en la protección de los derechos fundamentales.

La Procuradora general de la República indicó que, como lo ha dispuesto el Consejo Superior del Ministerio Público, la capacitación continua resulta indispensable para mantenerse en la carrera del órgano persecutor.

“El Consejo Superior, ante la reforma (de los códigos penal y procesal penal), dispuso que el 100% de la matrícula del Ministerio Público tiene que venir a capacitación y la capacitación continua no es opcional; la capacitación continua es obligatoria, es un requisito para permanecer en la carrera”, externó Reynoso.

Recordó que, ante esa determinación del Consejo, el IES-ENMP deberá capacitar sobre las referidas legislaciones, antes del mes de agosto, el cien por ciento de la matrícula.

Resaltó que República Dominicana experimenta avances en su marco jurídico. “Si lo tomamos del parámetro del 2017 hacia acá, tenemos la Ley de Lavado, que es nueva; una ley de extinción de dominio, tuna ley sobre bienes incautados, una ley de compras y contrataciones, un nuevo Código Penal, que cambia el sistema y las raíces de nuestra historia y nuestra formación, y un Código Procesal Penal”.

Reflexionó que el haber realizado una maestría en 2004 o en 2005 no indica que un fiscal está actualizado, porque el Derecho y los fenómenos jurídicos no son permanentes y cambian junto a la sociedad.

“El derecho, como decía, es una disciplina viva. La delincuencia, los conflictos sociales no son estáticos; evolucionan, se sofistican, y nos retan cada día con nuevas modalidades que amenazan la paz pública, la seguridad y la defensa”, dijo.

“Por lo tanto, el crimen no descansa, el crimen se tecnifica y se transforma. Nosotros tenemos la obligación de ir siempre delante para garantizar el Estado de derecho”, apuntó Yeni Berenice Reynoso.