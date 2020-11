El mismo grito, diferente Fray Montesinos

-“Hoy pasó algo sin precedentes en el Consejo del Poder Judicial, solicité la palabra para intervenir en los debates de aumento salarial y la implementación del escalafón judicial y me fue negada la palabra, me paré de la silla y me pronuncie previamente, antes de retirarme de ese órgano constitucional denominado Consejo del poder judicial, que fue un órgano creado para democratizar al Poder Judicial del control absoluto que tenían los presidentes de la Suprema Corte de Justicia con la entrada en vigencia de la Constitución del año 2010 y creado mediante la ley 28-11. Cuando se comete una violación a los derechos constitucionales y nos quedamos callados o no reclamamos nuestros derechos estamos siendo cómplices de esa violación flagrante a la Constitución y a las leyes de la República Dominicana”-. (Leonardo Recio Tineo, juez miembro del Consejo Superior del Poder Judicial).

Lo anteriormente transcrito se atribuye al juez Leonardo Recio Tineo de Consejo del Poder Judicial.