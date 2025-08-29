Fuente Externa

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público arrestó a la imputada Yliana María Cruz García, pareja sentimental y testaferra de Oscar Manuel Castaños García, arrestado en el marco de la Operación Discovery 3.0 y solicitado en extradición por Estados Unidos por su vinculación a la estructura criminal que cometió fraude informático en perjuicio de ciudadanos de esa nación en edad de retiro.

Contra Cruz García fue ejecutada una orden judicial de arresto el miércoles cuando acudió, junto a su abogado, al Palacio de Justicia de Santiago para conocer el expediente.

La imputada administra la financiera Invermeg junto a su cuñada Gipsy Pamela Castaños Colón, también arrestada el pasado 19 de agosto cuando salía de la audiencia donde la Suprema Corte de Justicia conocía el proceso de solicitud de extradición de su hermano Oscar Manuel Castaños García (Oscar Castaños, Oscar García u Oscar Castaño García Castaño), quien aceptó de manera voluntaria su extradición a esa nación.

Ahora suman 3 los arrestados tras los allanamientos del 12 de agosto en el transcurso de los cuales fue apresado un primer grupo de 6 personas y se imputaron también 5 personas jurídicas vinculadas al grupo criminal que utilizaba plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de ciudadanos de los Estados Unidos en edad de retiro.

Con los más recientes arrestos las personas físicas imputadas en el proceso ahora suman 9 a los que se les conocerá medidas de coerción ante la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago.

En la jornada del miércoles el Ministerio Público concluyó con la lectura de la solicitud de medida de coerción contra los miembros de la red desmantelada con la Operación Discovery 3.0, para quienes pidió 18 meses de prisión preventiva y que se declare complejo el proceso seguido en su contra.

El equipo litigante del Ministerio Público, integrado por el fiscal Claudio Cordero, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Reina Jiménez y Elvin Ventura, del Ministerio Público de Santiago, formuló la solicitud ante la jueza Yiberty Polanco Herran.

La medida fue solicitada contra Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavárez, Juan Luis Naranjo Gómez y Luis Eduardo Méndez Ureña, así como de Gipsy Pamela Castaños García.

La audiencia fue aplazada para este viernes 29 de agosto por lo avanzado de la hora, correspondiendo ahora el turno de las defensas de los imputados, quienes presentan sus motivaciones y presupuestos.

Ayer el Ministerio Público también depositó ante el citado tribunal la solicitud de la misma medida de coerción contra el imputado Kelvin Bladimir Vásquez Santana, quien, igualmente, fue arrestado el pasado lunes en el Palacio de Justicia de Santiago. Respecto a este imputado se está a la espera de que el tribunal fije la fecha de la audiencia para el conocimiento de la medida.

Vásquez Santana se desempeñaba como administrador de una financiera de nombre Inversiones Dolores Santana (Inverdosa) S.RL., propiedad de Oscar Manuel Castaños García.

La empresa financiera otorgó préstamos a 1,300 personas en dieciocho meses por valor de 134 millones de pesos.

El imputado Vásquez Santana sirvió de prestanombre para registrar bienes muebles e inmuebles de alto valor, incluyendo un edificio de 12 apartamentos valorado en unos 25 millones de pesos, ubicado en la comunidad de Pontezuela, Santiago.

El Ministerio Público indicó que también en las próximas horas procederá con el sometimiento a la justicia de la imputada Yliana María Cruz García para quien, igualmente, solicitará la misma medida de coerción.

Con relación a los solicitados en extradición por los Estados Unidos, la institución recordó que al igual que Oscar Manuel Castaños García, también aceptaron su extradición hacia esa nación Joel José Cruz Rodríguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodríguez o Joel Cruz Hermano), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello (Edward Puello), donde enfrentarán cargos por los delitos cometidos como parte de la estructura que estafaba sobre todo a personas de avanzada edad.

La Suprema Corte de Justicia también conocerá la extradición de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (Joseo Núñez Núñez), a quien le impuso como medida de coerción el cumplimiento de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, de Santiago.

El grupo es requerido por la justicia estadounidense, por cometer diversos delitos con la llamada “Estafa de los abuelos”.

La investigación que puso en marcha la Operación Discovery 3.0 llevaba más de dos años en curso y permitió identificar un grupo estructurado que operaba a través de plataformas digitales.

Con esta acción el Ministerio Público avanza en el combate a los delitos que enfrentó con las dos operaciones anteriores: Discovery y Discovery 2.0.