El País a Despertar ante el Apagón Nacional»

Por Carlos Rodríguez

“La verdadera política es la que establece las bases de la justicia social.” – Juan Bosch

En un país donde la esperanza se ha apagado, el grito del pueblo se escucha más fuerte que nunca. La economía, los sectores productivos y la salud de la nación enfrentan un «apagón» que más que un simple corte de energía, representa la falta de acción y atención a las necesidades más urgentes. En este sombrío y oscuro panorama, se siente una crisis que va más allá de lo tangible: se trata de un retroceso evidente, una realidad que, bajo la gestión del PRM, se ha vuelto insoportable para las familias dominicanas que luchan diariamente por sobrevivir.

La imagen es desoladora. Las estadísticas sobre el aumento de los precios de los alimentos y el costo de vida se hacen sentir en cada hogar, donde muchos se ven forzados a saltarse comidas, haciendo malabares para alimentar a sus seres queridos. Desde los productivos del campo de arroz hasta los pequeños comercios de guineos y cerdo, en cada rincón de nuestra economía local y nacional se tambalea. La responsabilidad de revertir esta tendencia no recae solamente en las instituciones, sino también en los partidos políticos, que deben asumir el liderazgo en un debate nacional en vez de aferrarse a sus intereses particulares.

Es vital que reorientemos la agenda nacional para abordar estas problemáticas de fondo. La fragmentación en la que nos encontramos, marcada por la lucha partidista, impide que veamos más allá de las diferencias superficiales. Si tenemos el coraje de unirnos en torno a nuestras coincidencias, podemos forjar un camino hacia soluciones duraderas que beneficien a todos los dominicanos. En palabras de Juan Bosch, debemos recordar que la política debe servir a los intereses del pueblo, y no a los de un puñado de privilegiados que se encuentran ajenos al sufrimiento de la mayoría.

El momento de actuar es ahora. La nación se encuentra en un precipicio, y continuar con la pasividad solo nos llevará a un desfalco irreversible. Es tiempo de despertar, de encender la llama de la solidaridad y la justicia. Así, juntos, podremos iluminar un futuro mejor para nuestro país, porque, al final, la verdadera política es aquella construida sobre los cimientos del servicio al pueblo y la justicia social. ¡Hagamos escuchar nuestra voz ya que antes vivimos mejor !