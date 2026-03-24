Por Jesus diaz

El Partido Comunista del Trabajo (PCT) calificó hoy como una «carga injusta» el reciente discurso del presidente Luis Abinader, señalando que las medidas y sacrificios solicitados por el mandatario están dirigidos exclusivamente a los trabajadores, la clase media y los sectores más vulnerables del país.

A través de una declaración firmada por su secretario general, Aquiles Castro, la organización política denunció que el concepto de «responsabilidad compartida» mencionado por el Ejecutivo es ilusorio, ya que no toca las «ganancias netas indecentes» de los grandes empresarios nacionales y extranjeros.

El PCT enfatizó que el panorama económico actual, derivado de conflictos internacionales, fue advertido con antelación por fuerzas democráticas globales. Sin embargo, lamentan que la respuesta del Gobierno sea presionar las tarifas de transporte, electricidad y el precio de los alimentos.

«Los sacrificios no deben seguir siendo del pueblo. El componente del mensaje presidencial no deja lugar a dudas de que está dirigido a los de siempre: el pueblo de abajo», afirmó Castro.

Ante lo que consideran un futuro incierto, el Buró Político del PCT presentó una serie de demandas urgentes para reorientar la economía nacional:

Reforma tributaria progresiva: Que quienes más ganan sean los que más tributen al fisco.

Eliminación de subsidios corporativos: Desmantelar de inmediato las exenciones fiscales y subsidios agrandes corporaciones hoteleras, zonas francas y empresas de transporte que no se traducen en calidad de vida para la mayoría.

Frenar el drenaje de recursos públicos: Detener el flujo de fondos del Estado hacia el gran capital.

Finalmente, el PCT criticó la postura del presidente Abinader frente a la situación geopolítica actual, acusándolo de mantener una fidelidad excesiva a la política exterior de los Estados Unidos. Según la organización, el mandatario omitió hacer un llamado a la paz por razones de «elemental humanidad», enfocándose únicamente en el impacto del precio del petróleo, mientras se benefician los centros financieros del complejo militar-industrial.

El partido concluyó advirtiendo que la crisis económica no podrá superarse mientras se mantengan los privilegios de las élites a costa de las privaciones de las mayorías nacionales.