El presidente de Haití, Jovenel Moise, ha sido asesinado y la Primera Dama herida de bala

El presidente de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado este miércoles por hombres armados que perpetraron un asalto a su residencia de madrugada en el barrio de Pelerin de Puerto Príncipe, informó el primer ministro interino, Claude Joseph, citado por la Agencia EFE..

En el asalto resultó herida de bala la primera dama, Martine Moise, que está recibiendo cuidados médicos, según un comunicado leído por Joseph en la radio.

De su lado, el portal de noticias RT ha ha dicho que alrededor de la una de la madrugada, un grupo de individuos aún desconocidos, “algunos de los cuales hablaban español”, atacaron la residencia privada del mandatario y lo hirieron de muerte, indica el documento.

Agrega que el primer ministro interino y la Policía Nacional han condenado “este acto odioso, inhumano y bárbaro”, al tiempo que han llamado a la población a la calma, afirmando que la situación de seguridad en el país “está bajo el control” de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

“Se toman todas las medidas para garantizar la continuidad del Estado y para proteger a la Nación”, asegura el comunicado, para concluir que “la democracia y la República ganarán”.

Moïse ha gobernado el país más pobre de América por decreto desde hace más de un año, en medio de una crisis política y disputas sobre cuándo terminaba su mandato.

El presidente ha sido acusado de inacción frente a la inseguridad y una ola de secuestros en los últimos meses, en una nación que también afronta pobreza crónica y desastres naturales recurrentes, además de la pandemia de coronavirus.

Mientras tanto, el primer ministro interino lo calificó como un “acto atroz, inhumano y bárbaro”, al tiempo que ha llamado a la población a la calma. “La situación de seguridad en el país está bajo el control de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Haití”, se lee en su declaración, según reporta CNN..

