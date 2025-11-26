El primer comentario de Trump tras tiroteo contra militares cerca de la Casa Blanca

RT

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió al tiroteo ocurrido este miércoles en Washington, cerca de la Casa Blanca, en el que resultaron heridos dos militares.

«El animal que disparó contra los dos miembros de la Guardia Nacional, dejando a ambos en estado crítico y ahora en dos hospitales distintos también está gravemente herido, pero aún así pagará un precio muy alto», escribió en redes sociales.

«¡Que Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional y a todos nuestros militares y fuerzas del orden! ¡Son gente realmente maravillosa! ¡Yo, como presidente de Estados Unidos, y todos los asociados con el despacho presidencial están con ustedes!», añadió.

Previamente, dos militares fueron baleados en las cercanías de la Casa Blanca, frente a la entrada de la estación de metro de Farragut West. La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, expresó que su departamento está trabajando con la Policía local para obtener más información sobre el hecho e instó a la ciudadanía a rezar por el bienestar de las víctimas.

Posteriormente, el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morissey, informó que los dos militares fallecieron a causa de las heridas sufridas.