El regreso a clases es inhumano e irresponsable

Por Eduardo Hidalgo

No se debe regresar a las escuelas ¿Por qué?

Primero, el Ministerio de Educación (Minerd) no aprovechó el largo tiempo transcurrido para acondicionar la planta física de las escuelas, resolver el tema de agua potable, pues un 37 % de los centros educativos no cuenta con este servicio imprescindible, más ahora en tiempo de pandemia, en otros, el servicio sanitario tiene problemas, muchas sin energía eléctrica, ni internet, no hay televisión, radio, entre otras carencias;

Segundo, los materiales didácticos no llegan aún para que maestros y maestras puedan trabajar con sus estudiantes.

Tercero, faltan 12 mil maestros por nombrar en el país y se siguen cancelando el personal de apoyo y faltan miles de ellos por nombrar.

Cuarto, el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (CEN) acordó que sólo cuando la positividad fuera 5% o menos se reabrirán las escuelas y no es así.

Quinto, las 12 Seccionales de la ADP del Gran Santo Domingo, es decir, todas, decidieron que aproximadamente los 30 mil maestros y maestras sigan laborando desde la casa. Igual lo han hecho en muchos municipios del país y llamamos a aquellas que aún no lo han hecho que evalúan su situación y que decidan a favor de preservar la vida de sus miembros (las y los docentes), así como de los demás integrantes de la comunidad educativa.

Sexto, los centros de salud del país se observa que no tienen ya capacidad para recibir los pacientes de Covid, es decir, están totalmente abarrotados de enfermos hasta en las áreas externas porque no tienen espacios disponibles, así lo indica el Ministerio de Salud Pública en su boletín epidemiológico 430 el cual notificó 1,044 casos nuevos en las últimas 24 horas que sumados con los resultados con los 1,055 del sábado de acumulan un total de 2,099 nuevos casos.

Además, en este mismo boletín se mostró que la la positividad diaria se sitúa en 20.09% y en las últimas cuatro semanas es de 12.83%, de igual manera se encuentran 998 camas de Covid en uso de 2, 511 para 40%, y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de 538 se encuentran ocupadas 325 para un 60%, con relación a los ventiladores de 419 se encuentran en uso 196 para un 47%

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 284,567 Fallecidos: 3,610 Recuperados: 236,771 Activos: 44,186