El Representante Adriano Espaillat Reconoce la Octava Edición Anual de Dominicanos en el Capitolio

Fuente externa

WASHINGTON, DC – El representante Adriano Espaillat (NY-13) , en colaboración con el comité anfitrión de Dominicans on the Hill, celebró la octava conferencia anual Dominicans on the Hill en el Capitolio de los Estados Unidos, un evento que reconoce la creciente influencia de los dominicanos estadounidenses en todo el país y la diáspora.

“Ha sido un honor para mí celebrar el evento Dominicanos en el Capitolio cada año durante el Mes de la Herencia Dominicana para reconocer el creciente compromiso cívico y las contribuciones de los dominicanos estadounidenses a la nación y a toda la diáspora”, declaró el representante estadounidense Adriano Espaillat (demócrata por Nueva York) . “Cada año, desde su creación, este evento ha acogido a cientos de líderes, profesionales, estudiantes y funcionarios electos de ascendencia dominicana, así como a grupos de todo el país, para celebrar la creciente influencia, el notable impacto y la participación política de la comunidad dominicana. Me complace dar la bienvenida a los invitados, una vez más, a Washington y espero con interés el diálogo informativo y con propósito sobre los problemas que enfrentan nuestras familias y que impactarán nuestro futuro durante muchas generaciones”.