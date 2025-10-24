El RID denuncia como criminal la política de endeudamiento externa del país por el gobierno de Luis Abinader/PRM.

Fuente externa

El Referente de La Izquierda Dominicana-RID-, denuncia en un momento en que el país está siendo afectado por el fenómeno atmosférico Melissa, y que casi todo el territorio nacional está siendo afectado, el presidente Luis Abinader y el ministro de Hacienda, Magín Diaz, anuncian al país la irritante información de la colocación de 1,600 millones de dólares (préstamo), en forma de la colocación de “bonos soberanos”, al interés de 5.87 por ciento.

Para el RID, Este préstamo viene a sumarse a la paulatina y ascendente perdida de la soberanía nacional, toda vez que se está hipotecando al país hasta la quinta generación, al llevarlo a una deuda general de más de 60 mil millones de dólares.

Según el Referente de la Izquierda Dominicana-RID-, como siempre, esta deuda la terminarán pagando, los trabajadores, campesinos, micro, medianos y pequeños empresarios y sus familiares; desempleados y los excluidos de los beneficios de dicho préstamo, los beneficiarios de estos préstamos son, los empresarios,

funcionarios corruptos, el FMI, BM, evasores de impuestos, beneficiados de las exenciones que les entrega el gobierno, años tras años.

El RID señala que, por más préstamos que todos estos malos gobiernos que ha tenido el país (PRSC, PRD, PLD), y en especial, éste (PRM), el más endeudado, el pueblo carece de un mínimo sistema de salud, educación, servicio de agua, electricidad, seguridad, recreación, vivienda, deprimente salario mínimo, inalcanzable canasta familiar.

Según el RID, el problema es más preocupante, principalmente para los sectores mayormente afectados que no se sabe cuantos daños dejaría el fenómeno atmosférico Melissa, por el momento van por encima de 380 mil viviendas afectadas BONOS SOBERANOS y todos los daños a la agricultura, estructuras hospitalarias, escuelas, transporte, al agua, entre otros.

El Referente de La Izquierda Dominicana-RID-, rechaza la posición manipuladora justificadora del presidente Luis Abinader y su ministro de Hacienda, (Magín Díaz) cuando quieren dejar ver que, dicho préstamo “se produce en un entorno internacional “caracterizado por alta volatilidad financiera y presiones persistentes sobre las tasas globales” y “la colocación registro una demanda superior a los 5,000 millones de dólares”.

Para el RID, lo que no dice Luis Abinader y Magín Díaz, es que, el mundo está siendo gobernado por una estructura política, económica y militar de multipolaridad que ha desplazado a los EEUU del control absoluto del mercado financiero y es eso parte de lo que ha producido la inestabilidad, lo que ha llevado al dólar a perder

alrededor del 40 por ciento de las transacciones financieras mundial, con una pérdida de los últimos 15 años, entre un 10 y 15 por ciento de su valor. Contrario a lo sucede aquí, que, en vez de disminuir la tasa del dólar, aumenta, a tal punto que en estos momentos está por encima del 64%. Todos los días sube, igual que

cuando el mal gobierno de Hipólito Mejía-PRD-

Finalmente, el Referente de La Izquierda Dominicana-RID-, no solo rechaza esta política de endeudamiento público criminal que le quita la esperanza a la presente y futura generación, sino que, el modelo de sociedad capitalista/neoliberal asumida por los ricos y enemigos del pueblo, son las causantes principales de la

desesperanza a la que debemos derrotar.

///NO AL ENDEUDAMIENTO IRRESPONSABLE///

///SUSPENSION Y REVISION DEL PAGO DE LA DEUDA///

///MORATORIA Y DETERMINACION DE LA LEGALIDAD DE LA DEUDA///