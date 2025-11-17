El RID rechaza la conducta de gobernador de colonia y súbdito de Luis Abinader ante el imperio norteamericano.

Fuente externa

El Referente De La Izquierda Dominicana-RID–, denuncia ante el país y el mundo, la conducta entreguista que ha venido desarrollando Luis Abinader Corona desde que asumió la “presidencia” de la República Dominicana; ante la política de Donald Trump, reflejado en la política internacional sobre problemas candentes y delicados que hoy mueven el ajedrez de la geopolítica mundial.

Según El Referente De La Izquierda Dominicana-RID-, esta conducta de Luis Abinader se evidencia cuando permite que un secretario de Estado Norteamericano (Marco Rubio), de manera burlona y arrogante, va a un hangar y se roba un avión propiedad del Estado Bolivariano de Venezuela; Al mismo tiempo, Luis Abinader le sigue las órdenes al imperio norteamericano, cuando apoya al ministro Sionista, fascista y genocida israelí, Benjamín Netanyahu.

Para el RID, Luis Abinader no se queda ahí, sino que se ha prestado a seguir los calificativos

falsos y propagandísticos del imperialismo norteamericano en decadencia, acusando al presidente

Bolivariano de Venezuela, Nicolás Maduro, al ministro del Interior Diosdado Cabello y al ministro

de Defensa Padrino López, de encabezar un “cartel de drogas” que no existe, los Soles y, apoyar

el terrorismo.

El Referente De La Izquierda Dominicana-RID-, ve más preocupante esta acción, debido a que bajo esos falsos argumentos del imperialismo norteamericano, este ha recurrido a una supuesta política de lucha contra las drogas y el terrorismo, ocupando militarmente todo el litoral Sur de Latinoamérica y el Caribe, cerca de las aguas limítrofes con Venezuela y de manera violatoria a todas las normas del derecho internacional y de la ONU; esas acciones ilegales llevan más de 70 personas fusiladas con misiles y varias lanchas hundidas con supuestas drogas, sin aportar ningunas prueba.

Según el RID, parte de esas acciones han sido ejecutadas en aguas dominicanas, en franca

violación a nuestra Constitución, sin que el gobierno se haya pronunciado, debido a que nuestras

leyes no existen la pena de muerte.

El Referente De las Izquierdas Dominicana-RID-, entiende que detrás de todos esos apoyos incondicionales, violatorio del derecho internacional, las normas de la ONU, nuestra Constitución, está basado en que, tanto Luis Abinader como los últimos tres presidentes (Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández) y decenas de funcionarios de los mismos, (incluyéndolo a esos Presidentes), han sido vinculados o con el narco tráfico, lavado, corrupción, evasión de impuestos, cuentas internacionales, siendo esos funcionarios condenados, después de llegar acuerdos co la justicia Norteamérica, por dichas acusaciones, y el gobierno imperial los tienen atrapados por el “pichirri”, como suele decir Hipólito Mejía.

VENEZUELA 1

Para el RID, la República Dominicana, no ha tenido un gobierno y presidente tan entreguista y vasallo como Luis Abinader. Uno de sus últimos actos de entrega contra los intereses nacionales fue el acuerdo del espacio aéreo entregado a los EEUU y sector privado, sin discutir y resolver los limites marítimos, terrestre y aéreo

El RID, advierte al pueblo dominicano y el mundo que, Luis Abinader no es inocente de todo lo que está ejecutando el imperialismo norteamericano en Latinoamérica y el Caribe contra países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, principalmente, fundamentalmente contra la Venezuela Bolivariana y Chavista.

Un ataque o invasión a Venezuela, ha sido justificado en base a mentiras e intimidación a los todos

los países del caribe y el equipo bélico y propagandístico de Donald Trump quiere convencer al

pueblo norteamericano una “verdad irrebatible”.

Según el RID, la última acción lanzada: “Operación Lanza del Sur”, y el reconocimiento de la DEA a Luis Abinader, es el completivo de los porta aviones, buques de guerras, submarinos, campaña abusiva presión psicológica, la cual lleva más de dos meses, con el único objetivo de querer colocar otro gobierno entreguista y que disponga de todos los recursos con que cuenta Venezuela.

Para El RID, el imperialismo está consciente que, ya no es el hegemón del mundo, estamos en la época de la multipolaridad, donde otros poderes y centros, unos le compiten, otros, se le imponen, como son los BRICS+, de manera colectiva y China, Rusia e India de forma particular.

EL REFERENTE DE LA IZQUIRDA DOMINICANA-RID-, plantea que, ante un escenario de esta naturaleza, involucrar al país, como lo pretende Luis Abinader en estos intereses imperiales, es un acto de traición a la patria y será responsable ante la historia de ser parte de un escenario de guerra impulsado por el imperialismo norteamericano en un área declarada ZONA DE PAZ.

De ahí que, Donald Trump y su gobierno de guerra, deben estar conscientes que una guerra en Latinoamérica y el Caribe, no será contra Venezuela, Cuba o Nicaragua, si invaden esos países le sucederá lo mismo que en Vietnam y Afganistán, SERÁN DERROTADOS. Nadie se cree que estas acciones del imperialismo norteamericano es una “lucha contra las drogas y el terrorismo”, el imperialismo, no se puede creer un “tantico así”, como dijo el inmenso Che Guevara.

///VENEZUELA no está SOLA///

///El Caribe Zona de PAZ///

///fuera el imperialismo norteamericano del Caribe///