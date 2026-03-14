El Sexto Clásico Mundial de Béisbol define sus semifinalistas con duelos claves este sábado

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El Sexto Clásico Mundial de Béisbol (WBC) continúa generando atención global mientras se disputan los dos partidos restantes de cuartos de final este sábado 14 de marzo de 2026. Estos encuentros determinarán los dos boletos para la segunda semifinal del certamen. Venezuela enfrentará a Japón y Puerto Rico a Italia, en busca de avanzar hacia la recta final en Miami.

Antecedentes de los clasificados

Venezuela accedió a cuartos de final tras ubicarse en el segundo puesto del Grupo D, con una derrota 7-5 ante República Dominicana. El equipo sudamericano mostró una buena imagen en sus tres primeros juegos, pero la caída ante los dominicanos generó dudas, especialmente en el pitcheo. Su capitán, Salvador Pérez, declaró que jugar contra los japoneses, vigentes campeones, “es el precio a pagar por la derrota ante República Dominicana”, aunque señaló que la novena criolla «ya pasó página«.​

Japón, principal favorita y tres veces ganadora del WBC, es la única selección que ha llegado al menos a semifinales en todas las ediciones. La novena nipona destaca por su ofensiva: ocho jonrones, 14 extrabases, promedio de bateo de .301 y solo 19 ponches, superando a Venezuela en disciplina en el plato. Bateadores clave incluyen a la superestrella Shohei Ohtani de los Los Angeles Dodgers, Seiya Suzuki y Masataka Yoshida.

Detalles del Venezuela vs Japón

El duelo se juega este sábado a las 21:00 hora local de Miami (GMT-4), misma hora en Venezuela, en el LoanDepot Park de Miami, Florida, hogar de los Marlins de la MLB. Venezuela busca regresar a semifinales por primera vez desde 2009, derrotando a la gran dominadora Japón. El pitcheo venezolano enfrentará una de las mejores ofensivas del campeonato, mientras los bates criollos probarán al abridor japonés Yoshinobu Yamamoto, MVP de la última Serie Mundial. Venezuela espera contar con Eugenio Suárez recuperado.

En juego está no solo el pase a semifinales, sino también un paso hacia los Juegos Olímpicos de LA28. Las dos mejores selecciones de América en el Clásico Mundial, excluyendo a Estados Unidos, obtendrán plaza olímpica.

Puerto Rico vs Italia en Daikin Park

En el primer partido de la jornada, Puerto Rico choca contra Italia a las 3:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos, en Daikin Park, estadio de los Houston Astros. Italia sorprendió al ganar el Grupo B con campaña perfecta de 4-0, venciendo 8-0 a Brasil, 7-4 a Gran Bretaña, 8-6 a Estados Unidos y 9-1 a México. Destacó Vinnie Pasquantino con tres jonrones ante México.

Puerto Rico clasificó como segundo del Grupo A con marca 3-1, por detrás de Canadá. Los boricuas ganaron 5-0 a Colombia, 4-3 a Panamá y 4-1 a Cuba, pero cayeron 3-2 ante Canadá. Esta selección tiene experiencia en fases finales del WBC, con dos subcampeonatos recientes. El ganador viajará a Miami para enfrentar en semifinales al vencedor de Venezuela y Japón.

Avances previos a semifinales

Team USA venció 5-3 a Canadá en cuartos, con Logan Webb lanzando 4.2 entradas sin carreras. En la primera entrada, Kyle Schwarber impulsó una con rodado, Alex Bregman con sencillo y otra por error. En la sexta, Brice Turang y Pete Crow-Armstrong produjeron con sencillos. Canadá respondió con tres en la sexta, incluido jonrón de dos de Bo Naylor, pero David Bednar y Mason Miller cerraron, este último con tres ponches en la novena.​

Por su parte, República Dominicana, conocida como «Plátano Power«, aplastó 10-0 a Corea del Sur, activando la regla de misericordia. Hyun-Jin Ryu salió en la segunda entrada; anotaron 10 carreras en cinco innings, con jonrón de Austin Wells en la séptima. Dominicana suma 49 carreras en cinco partidos, promedio de 9.8 por juego, con estrellas como Fernando Tatis Jr., Juan Soto, Julio Rodríguez, Manny Machado y Vladimir Guerrero Jr..​

Semifinales en perspectiva

Los semifinales enfrentarán al ganador de Puerto Rico-Italia contra el de Venezuela-Japón, y a Team USA contra «Plátano Power» de República Dominicana. Estados Unidos enviará a Paul Skenes, de 23 años, quien viene de actuación dominante ante México y es candidato a Cy Young. Nadie ha detenido aún la ofensiva dominicana.​