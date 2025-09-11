El SRSO sensibiliza a colaboradores sobre la Responsabilidad como valor esencial en la función pública

Fuente externa

Santo Domingo Este.-Con el tema “La responsabilidad; clave del crecimiento personal y social”, el Servicio Regional de Salud Ozama (SRSO) sensibilizó el pasado martes a colaboradores de la institución sobre la #Responsabilidad como valor ético del mes, y esencial en la función pública.

“La persona responsable cumple con su labor, y entre otras acciones por el bienestar personal cumple metas, tiene control emocional, es buen gestor del tiempo y trabaja en equipo”, explicó la oradora principal de la capacitación, doctora Raquel Pineda durante un taller.

La actividad, realizada en el salón de actos de la Regional Ozama, institución que dirige el doctor Edisson Féliz Féliz, forma parte de la invitación de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), en la que el SRSO se ha sumado a la Campaña Nacional por la Integridad en la Administración Pública, bajo el lema #DominicanaSinCorrupción, la cual tiene el objetivo de “Fomentar una cultura de integridad mediante acciones de sensibilización y promoción de valores”.

“Mientras más se siente comprometido el colaborador con su responsabilidad, mejor es el resultado de su trabajo”, valoró la doctora Pineda.

Resaltó que la responsabilidad social es la capacidad de asumir las consecuencias de nuestras acciones, decisiones y compromisos, y este valor es un estándar de comportamiento que tiene que llevar cada colaborador para una mejor sociedad, ya que fomenta la igualdad, crea oportunidades y crea iniciativas, respetando siempre las normas establecidas por las autoridades y la institución o empresa.

Subrayó que ser responsable nos permite, entre otras cosas, tener crecimiento personal, mejora la autoestima y tus relaciones interpersonales, y ayuda a alcanzar objetivos y superar desafíos.

Se refirió, además, a la ISO como norma internacional que rige la responsabilidad social, para guiar al desarrollo de los procesos y las responsabilidades de los empleados o colaboradores, para sacar lo mejor de cada uno.

La actividad estuvo organizada por la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) de la institución.

Sobre la Responsabilidad

Valor del mes: La Responsabilidad, clave del crecimiento personal y social, se define como “la capacidad de asumir las consecuencias de nuestras acciones, decisiones y compromisos”.

También la responsabilidad, nos permite reflexionar sobre nuestros actos y valorar las consecuencias de ellos. Es el valor de asumir y cumplir a cabalidad lo que nos corresponde, ya que impacta directamente al desarrollo de la institución.