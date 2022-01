El tipo descubrió que el pene se le encogió 1.5 pulgadas después de ser afectado por la Covid19

«Antes de enfermarme, estaba por encima del promedio, no enorme, pero definitivamente más grande de lo normal. Ahora he perdido alrededor de una pulgada y media y estoy decididamente por debajo del promedio».

Fuente Jerusalem Post

Un hombre de unos 30 años afirmó que su pene se encogió un total de 1,5 pulgadas después de contraer COVID-19 en julio pasado. Su reclamo llegó en forma de una carta escrita al podcast How to Do It de Slate Magazine , durante la cual responden preguntas sobre sexo, enviadas de forma anónima por su audiencia.

En el episodio más reciente, un oyente envió una pregunta sobre sus genitales encogidos, que alegó se debió a COVID. Tras ser hospitalizado en julio de 2021 por COVID, comenzó a experimentar disfunción eréctil , explicó a los presentadores del podcast.

Sin embargo, aunque esto fue tratado y resuelto después de buscar atención médica, notó un cambio más permanente. «Parece que me quedé con un problema duradero. Mi pene se ha encogido», dijo.

«Antes de enfermarme, estaba por encima del promedio, no enorme, pero definitivamente más grande de lo normal. Ahora he perdido alrededor de una pulgada y media y estoy decididamente por debajo del promedio».

Su experiencia, sin embargo, está lejos de ser el primer caso reportado de disfunción eréctil post-covid en hombres.

En marzo de 2021 , el Ministerio de Universidades de Italia publicó en Andrología un estudio titulado «Enmascarar para mantenerlo»: Evidencia preliminar de la asociación entre la disfunción eréctil y el COVID-19 .

El estudio examinó a 100 sujetos para determinar si la probabilidad de experimentar disfunción eréctil era mayor en los sujetos que habían contraído COVID-19. El estudio analizó a 100 hombres sexualmente activos, 25 de los cuales habían contraído COVID anteriormente y 75 que no.

Concluyó que la prevalencia de la disfunción eréctil (DE), medida con el Inventario de salud sexual para hombres, fue significativamente mayor en el grupo positivo de COVID, con un 28 % que la experimentó, frente a solo un 9,33 % en el grupo negativo de COVID.

Por lo tanto, el estudio concluyó que «además de los mecanismos fisiopatológicos bien descritos, existe evidencia preliminar en una población real de DE como un factor de riesgo de desarrollar COVID-19 y posiblemente ocurrir como consecuencia de COVID-19 «.

Además, un estudio anterior publicado en septiembre de 2020, titulado The Epidemic of COVID-19-Related Erectile Dysfunction: A Scoping Review and Health Care Perspective, examinó el mismo problema.

El estudio concluyó que «COVID-19 tiene un impacto especialmente dañino en la salud y la función eréctil de los hombres a través de mecanismos biológicos, de salud mental y de acceso a la atención médica».

En declaraciones al podcast, la uróloga Ashley G. Winter explicó que el fenómeno del COVID-19 que causa el encogimiento de los genitales podría ser completamente posible.

“Te pones duro porque una gran cantidad de sangre se mueve hacia tu pene y se queda allí”, explicó.

«Cuando esos vasos sanguíneos se ven afectados, entonces puedes tener disfunción eréctil».