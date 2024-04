Elly De La Cruz, pega dos jonrones en victoria de Cincinnati 10-8 sobre los Cerveceros.

Por: Leòn Felipe Rodrìguez

CINCINNATI, Estados Unidos.-En el Bèisbol de Grandes Ligas, partido de Ronda Regular, el dominicano Elly De La Cruz hizo la noche del lunes, «fiesta de palos para la calle», tras conectar sus primeros dos cuadrangulares de la temporada; el primero un batazo solitario y el segundo una línea que partió el diamante y se convirtió en el primer jonrón de campo y pernas de su carrera, con lo que los Rojos de Cincinnati que vencieron 10-8 a los Cerveceros de Milwaukee.

De La Cruz conectó tres hits y anotó cuatro veces y empujò dos vueltas.

Los Rojos ganaban 8-0 después de cuatro entradas y 9-3 después de cinco, pero los Cerveceros estuvieron a punto de remontar.

Con una diferencia de 10-8 en la novena, Milwaukee tenía corredores en las esquinas con dos outs, pero Alexis Díaz se apuntó su segundo salvamento retirando a Rhys Hoskins con un elevado al jardín derecho.

Por los Rojos, los dominicanos, Elly de la Cruz de 4-3 con cuatro anotadas y dos impulsadas y Santiago Espinal de 3-1 con una anotada y una producida.

OTROS RESULTADOS GL LUNES 8 ABRIL

Chicago en San Diego

Washington en San Fco

Chicago en Cleveland CLE 4, CHW 0

Miami en New York NYY 7, MIA 0

Detroit en Pittsburgh PIT 7, DET 4

Milwaukee en Cincinnati CIN 10, MIL 8

Seattle en Toronto TOR 5, SEA 2

New York en Atlanta NYM 8, ATL 7

Los Angeles en Minnesota LAD 4, MIN 2

Philadelphia en St. Louis PHI 5, STL 3 (F/10)

Houston en Texas HOU 10, TEX 5

Arizona en Colorado COL 7, ARI 5

Tampa Bay en Los Angeles LAA 7, TB 1

JUEGOS GL MARTES 9 DE ABRIL

Detroit en Pittsburgh 12:35 PM

Casey Mize vs Martin Perez

Baltimore en Boston 2:10 PM

Corbin Burnes vs Brayan Bello

Chicago en Cleveland 6:10 PM

Michael Soroka vs Logan Allen

Milwaukee en Cincinnati 6:40 PM

Joe Ross vs Frankie Montas

Miami en New York 7:05 PM

A.J. Puk vs Carlos Rodon

Seattle en Toronto 7:07 PM

George Kirby vs Chris Bassitt

New York en Atlanta 7:20 PM

Adrian Houser vs Reynaldo Lopez

Houston en Kansas City 7:40 PM

Cristian Javier vs Cole Ragans

Los Angeles en Minnesota 7:40 PM

Tyler Glasnow vs Louie Varland

Philadelphia en St. Louis 7:45 PM

Zack Wheeler vs Sonny Gray

Oakland en Texas 8:05 PM

Alex Wood vs Nathan Eovaldi

Arizona en Colorado 8:40 PM

Merrill Kelly vs Cal Quantrill

Tampa Bay en Los Angeles 9:38 PM

Aaron Civale vs Patrick Sandoval

Washington en San Francisco 9:45 PM

Josiah Gray vs Kyle Harrison

Chicago en San Diego 10:05 PM

Sin decisión vs Joe Musgrove