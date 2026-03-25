Por Joselito Feliz

Santo Domingo. – Danilo Medina y la diplomática estadounidense abordaron temas de interés común vinculados a la realidad nacional y la institucionalidad democrática.

El expresidente de la República, Danilo Medina, sostuvo la tarde de este miércoles un encuentro con la Embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, en el que intercambiaron impresiones sobre la situación del país y el fortalecimiento de la democracia.

La embajadora acudió acompañada de una delegación de la sede diplomática para sostener un diálogo con el exmandatario.

El encuentro se llevó a cabo en la Oficina Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ubicada en la Zona Universitaria, donde Medina recibió a la señora embajadora en un ambiente de diálogo y cordialidad.

La embajadora estuvo acompañada del agregado de Política y Economía de la embajada, Ali Nadir.

El secretario general del PLD, Johnny Pujols, acompañó al expresidente Medina en el intercambio realizado en el despacho del presidente peledeísta.

Al final del diálogo y de la visita, de aproximadamente dos horas de duración, se produjo un intercambio de regalos. De parte del PLD se le hizo entrega a la embajadora Leah Francis Campos de la colección, con las Obras Completas del profesor Juan Bosch, líder histórico del PLD.

El encuentro forma parte de los esfuerzos de fortalecimiento de las relaciones y el diálogo entre actores políticos nacionales y la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en el país.