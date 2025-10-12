Emplazan a Punta Catalina a entregar copia de registros de las emisiones aéreas

Por Enrique de Leon

Santo Domingo, D.N. El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, emplazaron a la gerencia de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina, EGEPC, a entregar copia del registro digital automatizado de las emisiones de las plantas de carbón de esa central.

Dijeron que en la nota de prensa que publicó esta empresa el pasado viernes para desmentir la denuncia de que se estén realizando desfogues nocturnos de las plantas de carbón de Punta Catalina, aseguró que se registran segundo a segundo los niveles de emisiones aéreas de estas unidades en un sistema automático y digitalizado, cuidando que se cumplan los más altos estándares de calidad.

Las organizaciones le toman la palabra a la gerencia de Punta Catalina sobre la existencia de este registro automatizado y digital de las emisiones aéreas y, por tanto, solicitan que les entreguen copia de este registro, especialmente desde el pasado jueves, 2 hasta el lunes 6 de octubre, para que se pueda comprobar si hubo o no el desfogue denunciado de las plantas.

Se comprometieron que tan pronto tengan copia de este registro de emisiones, lo someterán al escrutinio de expertos nacionales e internacionales independientes que podrán verificar o descartar el evento denunciado y también certificar los niveles reales de emisiones aéreas de Punta Catalina.

Afirmaron que para este análisis cuentan con la colaboración de instituciones tan prestigiosas como la Universidad de Duke, de Durham, Carolina del Norte, EUA, y el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, CREA, de Finlandia.

Señalaron que el 15 de noviembre de 2021, a raíz de iniciar conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la elaboración del estudio sobre la contaminación de Punta Catalina, solicitaron al entonces ministro de esa cartera, Orlando Jorge Mera, mediante carta, este registro contenido en los dispositivos DHAS y SMS de las plantas de carbón.

Explicaron que desde que hicieron esta solicitud, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales abandonó los trabajos de este estudio dispuesto por el presidente de la República, Luis Abinader, que finalmente fue concluido sin la participación de este ministerio y con la oposición de la gerencia de Punta Catalina.

Plantearon que además de establecer si ocurrieron o no los desfogues nocturnos, es necesario establecer de manera transparente los niveles ordinarios de emisiones aéreas de Punta Catalina.

Informaron que los valores que declara Punta Catalina de emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) y de dióxido de sulfuro (SO2) son de 400 mg/Nm3, y de Micropartículas 30 mg/Nm3, cuando las normas de la Organización Mundial de la Salud, OMS, establece que deben ser respectivamente, 150, 130 y 10. Es decir que las emisiones aéreas declaradas por Punta Catalina son varias veces superiores a las normas de la OMS.

“Por esa razón, el relator especial de las Naciones Unidas, Marcos Orellana recomendó el pasado 21 de septiembre, en su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que la República Dominicana abandone el carbón en Punta Catalina sustituyéndolo con gas natural o energías renovables, y revise las normas vigentes de calidad del aire para adoptar los estándares de la Organización Mundial de la Salud, OMS”, recordaron.

Aclararon que el desfogue produce una descarga de residuos, de micropartículas y de gases tóxicos a la atmósfera infinitamente superior a lo que habitualmente emiten las plantas de carbón de Punta Catalina.

“Es decir que al impacto negativo de las emisiones habituales de Punta Catalina se suma esta extraordinaria descarga que se efectúa mediante el procedimiento de desfogue de las plantas de carbón. Por eso está prohibido que se realicen este procedimiento, catalogado de crimen ambiental”, subrayaron.

Las organizaciones acusaron a Punta Catalina de realizar desfogues nocturnos, con la finalidad de no sacar las plantas de operación para darle el mantenimiento apropiado, y ocultar esta operación criminal aprovechando la oscuridad de la noche.