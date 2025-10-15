“Empresa fantasma” cobra millones del INEFI y el PLD exige explicaciones

Fuente externa

La Secretaría de Deportes del Partido de la Liberación Dominicana exigió al director general del Instituto Nacional de Educación Física, (INEFI)una explicación sobre las denuncias de irregularidades en el contrato otorgado a la empresa Lanzón Corporatión (EIRL), para la adecuación de instalaciones deportivas usadas en los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2025, celebradas en San Francisco de Macorís.

Reinaldo Nova, titular de la Secretaría de Deportes del PLD, dijo que la adjudicación de 143 millones de pesos, sin contemplar los más mínimos controles ni observando las normas de compras y contrataciones, a todas luces para favorecer a la misma persona que dirigió los anteriores Juegos Estudiantiles, requiere una explicación detallada del director del INEFI. “Según las documentaciones de la empresa, está inició en el 2017, y de acuerdo a la TSS solo cuenta con un empleado con sueldo de RD$15,000, de la misma manera desde esa fecha sin operaciones y sin haber tributado a la DGII, algo que agrava mucho más el escándalo.

En la denuncia se expresa que la referida empresa no tiene registros de suplidores en el mercado de la construcción”, indicó Nova. El dirigente político y deportivo manifestó que, por lo tanto, la comunidad deportiva demanda una explicación detallada por parte del incumbente del INEFI.

Explicó que este es un caso que corresponde al Ministerio Público, quienes deben hacer las investigaciones pertinentes, que satisfagan a la sociedad y, de haber culpables, que paguen de acuerdo al ordenamiento jurídico dominicano.