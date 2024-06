Empresario Miguel Lama pide reforma fiscal asegure uso responsable y transparente de los recursos

Por Roberto Perez

SANTIAGO. –El presidente de la Corporación Zona Franca y empresario santiaguero, Miguel Lama, afirmó que la reforma fiscal implica sacrificios que en otros tiempos ha asumidos la población y recomendó que esta nueva reforma que se discute en la actualidad debe estar acompañada de leyes y reglamentos que aseguren un uso responsable y transparente de los recursos que se produzcan.

“En reformas anteriores, la población lo ha asumido, sin embargo, los gobiernos no necesariamente han hecho un uso prudente y adecuado de los recursos generados”, expuso Lama al participar como orador invitado en el almuerzo empresarial “Santiago: Meca Empresarial y Epicentro de Inversión”, organizado por el Centro de innovación y Capacitación Profesional (CAPEX).

El empresario también se refirió a la reforma laboral indicando que los beneficios adquiridos y los compromisos contractuales deben fomentar más empleos, más seguridad, más beneficios, y más lealtades.

“Santiago no está de moda, es que no se ha sentado a esperar”

Durante su presentación, Lama destacó el rol que ha jugado el liderazgo empresarial en el posicionamiento de Santiago como potencia económica y aseguró que el progreso actual de Santiago no es fruto del azar, sino de la planificación estratégica de su liderazgo empresarial, social, cultural y académico.

«Santiago no está de moda, es que no se ha sentado a esperar. La ciudad está marcada por ciclos de transformación y progreso que han dejado una huella perdurable en la región Norte y el país.

Hemos tratado siempre de diseñar nuestro destino y al mismo tiempo convertirnos en anfitriones confiables y atractivos para quienes apuestan por la ciudad”, expresó Miguel Lama.

¨En ruta a consolidarnos como destino de clase mundial, destacamos la solidez institucional, la competitividad, seguridad e innovación. Este esfuerzo conjunto ha generado miles de empleos impulsando la transferencia de conocimiento y buenas prácticas, lo cual es vital para el desarrollo industrial y cultural que impacta cada día más el aporte al PIB nacional¨, afirmó el presidente de la Corporación Zona Franca Santiago.

Lama dijo que la región genera el 35% de toda la actividad económica del país y el 40% de los empleos formales. Además, el Cibao alberga el 50% de las zonas francas dominicanas y actualmente se consolida como un hub hospitalario y de turismo de salud, aparte de tener un excelente corredor académico y la vinculación con las empresas toman nuevos niveles para sustentar las inversiones de los próximos años.

Miguel Lama también destacó el enorme potencial que sustentan las nuevas infraestructuras hoteleras de Santiago y toda la región, así como la construcción del monorriel y el teleférico, a cargo del gobierno dominicano.

El empresario expuso que al cumplir 50 años de operaciones, la Corporación Zona Franca ha sido catalizadora de prosperidad, generando empleos, promoviendo el desarrollo económico y liderando proyectos de inversión social y económica, que han transformado la sociedad. ¨Desde la salud hasta la educación, desde la infraestructura hasta el emprendimiento, la Corporación ha sido un motor de cambios innovadores y sostenibles¨, declaró.

Miguel Lama informó que actualmente, la Corporación desarrolla el «Santiago Business City», una ciudad de negocios, con gran atractivo para los mejores talentos, profesionales y empresas de clase mundial.

¨Con Santiago Business City buscamos posicionarnos en el mapa internacional como unos importantes centros de negocios internacionales, con servicios avanzados, que impulsa la manufactura 5.0 y la tecnología. En fin, transitamos hacia Santiago como meca empresarial¨, remarcó Miguel Lama.