Empresarios conmemoran 38 aniversario de Acción Multiempresarial con misa de acción de gracias

Por la Redaccion

Santo Domingo.– Decenas de empresarios y representantes del sector productivo participaron en una solemne misa celebrada con motivo del 38 aniversario de la organización Acción Multiempresarial (SAM), en un acto cargado de reflexión, gratitud y compromiso con el desarrollo empresarial y social.

La eucaristía fue presidida por el obispo Manuel Ruiz y celebrada en la Catedral de la provincia Santo Domingo, donde se congregaron miembros, directivos y relacionados de la institución para conmemorar casi cuatro décadas de trabajo, cooperación y fortalecimiento del sector empresarial.

Durante su mensaje, el obispo Manuel Ruiz exhortó a los empresarios a mantener un equilibrio entre el crecimiento económico y la responsabilidad social, señalando que las empresas deben procurar beneficios sostenibles que también fortalezcan la relación con los clientes y con la sociedad. Asimismo, destacó la importancia de preservar la confianza y el sentido humano dentro de las actividades productivas.

De su lado, el presidente de Acción Multiempresarial SAM, Andrés M. Tejada, resaltó los aportes que la institución ha realizado a lo largo de sus 38 años de existencia, consolidándose como un espacio de unidad, cooperación y crecimiento para el empresariado.

Tejada subrayó además que cada empresario miembro de la organización tiene una responsabilidad social con la comunidad, destacando que el éxito empresarial debe ir acompañado de acciones que contribuyan al bienestar colectivo y al desarrollo del país.

La actividad sirvió como un momento de reflexión sobre el camino recorrido por la institución y los desafíos que enfrenta el sector empresarial dominicano en los próximos años, reafirmando el compromiso de Acción Multiempresarial de continuar promoviendo la unidad, el compañerismo y la acción responsable dentro del tejido productivo nacional.

Esta es la segunda gran actividad organizada por la nueva directiva de la entidad empresarial para conmemorar su aniversario. Hace varios días también realizaron un homenaje ante el monumento a Juan Pablo Duarte, en el marco de las celebraciones por la Independencia Nacional.