Empresarios de Santo Domingo Este se reúnen con Leonel Fernández y le plantean los problemas del comercio

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– La Sociedad Acción Multiempresarial (SAM) de Santo Domingo Este realizó un conversatorio con el doctor Leonel Fernández, donde los empresarios le expusieron las dificultades que enfrenta el comercio y la industria local del municipio más grande del país y le pidieron su orientación para fortalecer el sector y buscar soluciones.

El presidente de SAM, Félix Cueto, dio la bienvenida al líder de la Fuerza del Pueblo, y destacó que SAM es la asociación más importante y longeva que agrupa al empresariado y comercio organizado de Santo Domingo Este.

Santo Domingo Este ha crecido mucho en lo económico, pero los empresarios tienen problemas que les dificultan mantenerse, y de no resolverse, podrían llevarlos al fracaso.

Durante el encuentro, representantes de los sectores construcción, ferretero y comercial expusieron las carencias que frenan el desarrollo local: inseguridad, falta de universidad, mercado en ruinas y ausencia de apoyo estatal y municipal.

El conversatorio se convirtió en un intercambio de ideas y preguntas, donde los empresarios pidieron a Leonel Fernández que los oriente sobre cómo reimpulsar y fortalecer el sector empresarial y comercial de Santo Domingo Este.

Leonel escuchó cada intervención y seguidamente explicó con detalle la situación económica del país, recordando que el PIB creció de 18 mil millones a 64 mil millones de dólares durante sus mandatos, pero advirtió que hoy la economía está estancada, con un crecimiento de apenas 2.5% proyectado para 2025.

Criticó que el actual gobierno haya reducido la inversión pública al nivel más bajo en 72 años, mientras aumenta el gasto social “para buscar votos”. Citó el caso del subsidio eléctrico, que subió a 98 mil millones de pesos, y el incremento de beneficiarios de Supérate.

Fernández propuso reorientar el gasto hacia tres pilares: vivienda, agua potable y transporte público, incluso usando parte de los fondos de pensiones para construir viviendas de bajo costo.

Sobre Santo Domingo Este, afirmó que el municipio debe convertirse en una “metrópolis global” y en la “Capital del Conocimiento” de América Latina, apoyado en el modelo educativo STEAM.

También advirtió sobre la competencia desleal de productos chinos, que afecta a ferreteros y manufactureros, y pidió un diálogo nacional para revisar las ventajas que disfrutan esas empresas.

En cuanto a las MiPymes, propuso eliminar el anticipo, incentivar la formalización por 10 años, y hacer que el Estado compre directamente a pequeñas empresas nacionales.

Cerró asegurando que “el futuro de la nación dependerá de Santo Domingo Este”, comprometiéndose a integrar técnicos y empresarios locales en su plan de desarrollo.

En el encuentro, Leonel estuvo acompañado de diputados, regidores y dirigentes políticos del municipio.

🎥 Ciudad Oriental te invita a ver el video completo con todas las intervenciones de los empresarios de Santo Domingo Este durante este encuentro con el expresidente Leonel Fernández.